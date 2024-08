Payer en USDC via l’iPhone : bientôt une réalité ?

Subissant une forte pression des régulateurs de l'Union européenne, Apple n'a eu d'autre choix que de permettre à des acteurs tiers de pouvoir exploiter le « tap-to-pay ». Circle, l'entreprise à l'origine de l’USDC, va permettre aux utilisateurs d'iPhone d'utiliser cette technologie pour faire leurs achats avec son stablecoin.

Circle va adopter la technologie « tap-to-pay » afin de permettre les paiements en USDC via l'iPhone

Dans les prochaines semaines, Apple va permettre à des acteurs tiers de proposer des transactions via le near-field communication (NFC) grâce à son système « tap-to-pay ». Jusqu'à présent, seuls certains partenaires de la marque à la pomme à l'instar de plusieurs banques ou des sociétés comme Adyen, myPOS, Revolut, SumUp, Viva Wallet et Worldline avaient accès à cette technologie.

Désormais, les acteurs de l'écosystème crypto pourront introduire des paiements « tap-and-go » avec leurs tokens. Circle, la société qui émet le 2e stablecoin le plus capitalisé du marché, à savoir l’USDC, a sauté sur l'occasion.

Jeremy Allaire, le président-directeur général de Circle, a ainsi annoncé sur X que les utilisateurs d'iPhones auraient bientôt la possibilité d'utiliser le « tap-to-pay » pour réaliser leurs paiements en USDC.

Tap to pay using USDC on iPhones incoming soon. Wallet devs, start your engines. https://t.co/D6lsj4saMS — Jeremy Allaire - jda.eth / jdallaire.sol (@jerallaire) August 14, 2024

Jeremy Allaire ne s'est pas contenté de cette simple annonce. Il est allé plus loin, décrivant les diverses fonctionnalités accompagnant l'arrivée de « tap-to-pay » sur Circle :

Cela permettrait à un [point de vente] d'indiquer à un iPhone sur quelle adresse blockchain il acceptera les USDC, ou le montant à payer, puis l'application de portefeuille basée sur iPhone pourrait inviter l'utilisateur à confirmer un paiement (comme avec FaceID) et à lancer une transaction sur la blockchain pour régler l'USDC. [...] En combinant cela avec des réseaux blockchain à hautes performances et à faibles frais (soit une large partie des blockchains), cela ouvrira une voie puissante pour les paiements USDC directs aux commerçants.

Après l’USDC, à qui le tour ?

Hormis cela, Jeremy Allaire pense que l'ouverture du « tap-to-pay » aux acteurs tiers sera bénéfique pour l'écosystème crypto, et plus particulièrement pour les jetons non fongibles (NFT) sous forme de billets pour les évènements et les stablecoins.

La décision d'Apple de permettre à des tiers d'exploiter le « tap-to-pay » intervient après que la Commission européenne, et d'autres organisations non gouvernementales (ONG), ait mis la pression sur le groupe. Le régulateur européen et les ONG concernées considéraient que la non-ouverture de sa technologie à d'autres entreprises pouvait être assimilée à une pratique anticoncurrentielle.

Bien qu'elle ait évoqué de potentiels problèmes de sécurité en cas d'ouverture de sa technologie à la concurrence, Apple a souhaité éviter tout problème. Ainsi, la firme de Cupertino a déclaré qu'elle mettrait le « tap-to-pay » à la disposition des développeurs dans plusieurs pays : l'Australie, le Brésil, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, et les États-Unis.

Rien n'indique si les entreprises françaises, et plus largement celles de l'Union européenne, pourront prochainement exploiter cette technologie. Pour les sociétés des pays concernés, Apple exigera de signer un accord commercial les obligeant à s'acquitter de « frais associés » pour utiliser son système.

Pour l'heure, à l'exception de Circle, aucun autre acteur du monde des cryptomonnaies n'a annoncé s'appuyer sur le tap-to-pay d'Apple. Néanmoins, il est fort probable que plusieurs entreprises viennent à adopter cette technologie qui s'est largement démocratisée ces derniers mois.

