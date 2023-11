Vol de cryptomonnaies : un faux Ledger Live sur le Microsoft Store entraîne 588 000 $ de pertes

Cette nuit, l’enquêteur on-chain ZachXBT, connu pour ses travaux contre les acteurs malveillants de l’écosystème crypto, a signalé qu’une fausse application Ledger Live avait été déployée sur le Microsoft Store :

Community Alert: There is currently a fake @Ledger Live app on the official @Microsoft App Store which was resulted in 16.8+ BTC ($588K) stolen

Scammer address

bc1qg05gw43elzqxqnll8vs8x47ukkhudwyncxy64q pic.twitter.com/rOZ0ZWRWbn

— ZachXBT (@zachxbt) November 5, 2023