« On fait face à une montagne » – L’OCDE réclame un important redressement budgétaire à la France

L’Organisation de coopération et de développement économiques a publié un rapport sans concession sur la situation budgétaire française. Le message est clair : sans effort soutenu, la trajectoire de la dette publique du pays devient intenable.

Une dette qui pourrait grimper à 203 % du PIB

Alors qu’elle est la deuxième économie de la zone euro derrière l’Allemagne, la France affiche aujourd’hui le deuxième déficit le plus élevé, à 5,1 % du PIB en 2025. Elle subit également la troisième dette la plus importante après celles de la Grèce et de l’Italie.

Fin mars 2026, cette dette atteignait 3 536,1 milliards d’euros, soit 117,5 % du PIB, contre 115,7 % fin 2025 et environ 60 % en 2000. Dans son rapport, l’OCDE prévient que ce ratio pourrait encore se dégrader à cause de la hausse des taux d’intérêt et de l’augmentation des dépenses liées au vieillissement démographique, ainsi qu’à la transition climatique et à la défense.

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Selon l’organisation, en l’absence de redressement, la dette bondirait à 127 % du PIB dès 2030, pour atteindre jusqu’à 203 % en 2050. C’est un niveau jugé ingérable.

Pour éviter ce scénario, l’OCDE réclame un ajustement budgétaire cumulé d’environ 3 points de PIB d’ici 2030, permettant de stabiliser la dette autour de 122 %. Concrètement, cela implique de réduire le déficit d’environ 0,6 point de PIB chaque année pendant cinq ans.

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Retraites, fiscalité, dépenses publiques : les recommandations de l’OCDE

Pour parvenir à ce résultat, l’Organisation de coopération et de développement économiques appelle en priorité à réduire le niveau des dépenses publiques, qui représentaient 57,2 % de la richesse nationale en 2025. Elle pointe notamment des dépenses de santé et d’éducation par habitant supérieures à celles de pays affichant pourtant de meilleurs résultats. L’OCDE souhaite que soient effectués des gains d’efficacité plutôt que des coupes indifférenciées.

L’OCDE recommande également de relancer la réforme des retraites de 2023, actuellement gelée par le Premier ministre Sébastien Lecornu jusqu’après la présidentielle. Selon l’OCDE, cette décision est problématique.

Côté fiscal, l’organisation suggère de transférer une partie de la charge pesant sur le travail vers des impôts à assiette plus large ou moins pénalisants pour la croissance. Pour rappel, la France affiche déjà l’un des taux de prélèvements obligatoires les plus élevés d’Europe, autour de 45 % du PIB.

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Ce rapport inquiétant intervient alors que le gouvernement prépare le budget 2027, à quelques mois de l’élection présidentielle. Ces derniers mois, la croissance a été atone, et cela pourrait durer : une croissance de 0,7 % est attendue en 2026. À cela s’ajoute la forte incertitude politique.

Réagissant au rapport, le ministre de l’Économie Roland Lescure a reconnu l’ampleur du défi :

Ce sera difficile. On fait face à une montagne, mais on est convaincu qu’on va réussir à la franchir, à condition, évidemment […] que les groupes parlementaires présents à l’Assemblée fassent le choix du sérieux.

Source : 20 Minutes

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