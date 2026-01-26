Ethereum VS Bitcoin : une configuration technique déjà vue – L'analyse de Vincent Ganne

Indépendamment de la direction que prendra le BTC à court terme, certains éléments techniques laissent penser qu'Ethereum pourrait reprendre l'avantage dans les semaines à venir.

le 26 janvier 2026 à 14:30.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Ganne

Ethereum VS Bitcoin : une configuration technique déjà vue – L'analyse de Vincent Ganne
Bitcoin

88085.9$

Alors que le prix du Bitcoin subit l'incertitude fondamentale, global-macro et géopolitique et tente de se stabiliser depuis le début de l'année, l'analyse technique suggère que ETH pourrait prochainement entrer dans une phase de surperformance sur le BTC.

L'étude des graphiques de moyen/long terme du ratio ETH/BTC met en évidence une configuration déjà observée par le passé (les années 2019/2020) et associée à des phases de surperformance à venir d'ETH.

Je vais revenir ci-dessous sur deux points essentiels :

  • L'intérêt d'analyser techniquement un ratio comme ETH/BTC pour identifier les phases de sur- et sous-performance ;
  • Les signaux techniques potentiellement haussiers actuellement visibles sur le graphique de moyen terme du ratio ETH/BTC.

Pourquoi analyser le ratio ETH/BTC ?

Un ratio comme ETH/BTC permet d'évaluer la performance relative de deux actifs, sans se soucier de la tendance globale du marché. Si le ratio monte, c'est le numérateur qui surperforme et inversement.
Lorsque le ratio progresse, cela signifie qu'Ethereum fait donc mieux que Bitcoin.

À l'inverse, une baisse traduit une sous-performance d'ETH par rapport au BTC. En clair, s'il y a des signaux préparatoires haussiers sur ETH/BTC, cela augmente la probabilité que le token ETH fasse mieux que le BTC surtout si ces signaux sont visibles sur les graphiques de moyen/long terme.

Lecture technique du graphique hebdomadaire, des signaux haussiers en préparation

En données hebdomadaires, le ratio ETH/BTC évolue depuis plusieurs mois à l'intérieur du nuage Ichimoku, après avoir réagi sur une zone de support de long terme particulièrement importante. Cette zone correspond à un niveau historiquement défendu à plusieurs reprises depuis 2019, ce qui renforce sa pertinence technique. On est clairement sur un support extrême de cycle.

À l'heure actuelle, les prix se rapprochent de la borne supérieure du nuage hebdomadaire. Une sortie franche et confirmée au-dessus du Kumo constituerait un signal de changement de régime, au profit d'Ethereum. Par le passé, ce type de configuration a souvent précédé des phases prolongées de surperformance d'ETH face au BTC.

 

C'est la configuration graphique de renversement haussier de l'année 2020 qui semble vouloir se répéter. Cette dernière avait pris des semaines à se construire et à se matérialiser en une surperformance d'ETH, alors il faut rester patient et prudent.

Mais clairement dans une optique de moyen/long terme, ETH semble être en mesure de proposer un meilleur comportement relatif que le BTC, quelle que soit la direction que ce dernier suivra ces prochains mois.

author profile picture

Vincent Ganne est un expert reconnu de l'analyse technique avec 18 ans d'expérience. Il intervient fréquemment sur BFM Business et produit des analyses exclusives pour Cryptoast Research. Fort de sa longue expérience, Vincent offre une approche globale des marchés financiers, en tenant compte des événements macroéconomiques et en utilisant de nombreux aspects de l'analyse graphique pour prévoir les tendances du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies à moyen et long terme. Il a également occupé le poste de Senior Market Analyst & Business Development Manager pendant 3 ans chez TradingView, renforçant ainsi sa connaissance approfondie des marchés financiers.

Vincent Ganne

378 articles

Tous ses articles

