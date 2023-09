Ethereum : Pour Vitalik Buterin, la centralisation des noeuds est un vrai problème

Dans une conférence donnée à l'occasion de la Korean Blockchain Week, Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, a souligné que la centralisation croissante des nœuds est le défi majeur auquel est confronté Ethereum actuellement. Néanmoins, il a préconisé quelques solutions pour surmonter ce challenge.

Vitalik Buterin évoque la centralisation d'Ethereum

Voilà une prise de parole qui donnera du grain à moudre aux détracteurs d'Ethereum. À l'occasion de la Korea Blockchain Week, l'un des évènements majeurs de l'écosystème crypto en Asie, Vitalik Buterin a abordé un sujet pour le moins controversé : la (dé)centralisation d'Ethereum.

Actuellement, la majorité des 5 901 nœuds actifs sur Ethereum sont contrôlés par des fournisseurs de services Web centralisés, tels qu'Amazon Web Services. C'est un élément qui inquiète la communauté depuis le passage du réseau au Proof of Stake, estimant qu'il devient de plus en plus fragile et censurable.

Conscient du problème, Vitalik Buterin le décrit même comme « un défi majeur à relever pour Ethereum ». D'ailleurs, la majorité de sa conférence portait sur les pistes d'amélioration sur lesquelles il travaille. Pour lui, tout repose sur la gestion et l'accessibilité des noeuds :

« L'une des solutions consiste à faciliter techniquement la gestion des nœuds, et la notion de statelessness est essentielle pour y parvenir. Actuellement, il faut des centaines de gigaoctets de données pour exécuter un nœud. Avec le statelessness, vous pouvez exécuter un nœud presque gratuitement. »

Sans rentrer dans les détails techniques, il faut retenir que le statelessness (littéralement, client sans état) vise à éliminer la dépendance envers des fournisseurs de services centralisés pour vérifier les activités du réseau.

La Fondation Ethereum estime qu'une véritable décentralisation ne sera possible que lorsque les opérateurs de nœuds pourront exécuter Ethereum sur du matériel peu coûteux et modeste. C'est d'ailleurs un élément central de la feuille de route d'Ethereum dans les prochaines années.

Toutefois, ne soyez pas trop pressés. Vitalik Buterin a admis que ces problèmes techniques sont complexes et ne seront probablement pas résolus tout de suite. Il estime qu'il faudra plus d'une décennie ou deux pour atteindre une véritable décentralisation du réseau.

En attendant, le fondateur d'Ethereum accorde que les premières étapes cruciales pour réduire la centralisation consistent en une simplification de la documentation et de l'accès à l'information, levant ainsi la barrière technique permettant d'accéder au staking.

👉 Cryptoast est présent à Séoul pour couvrir la Korea Blockchain Week et vous informer en avant-première des principales exclusivités qui y seront annoncées. Toutes celles-ci seront partagées dans le thread ci-dessous :

https://twitter.com/CryptoastMedia/status/1698880954386051324

