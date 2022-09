Ethereum passe à The Merge : quelles conséquences sur le prix de l'ETH ?

Cette semaine, The Merge va marquer un grand tournant dans l'histoire de la la blockchain Ethereum (ETH). Quelles pourraient être les conséquences de cet événement sur le prix de l'ETH ?

L’Ethereum (ETH) se prépare pour The Merge, sa mise à jour la plus importante depuis sa création

À quelques heures de sa mise à jour vers The Merge, le cours de l’Ethereum (ETH) évolue depuis le mois de juin à l'intérieur d'un range délimité entre deux bornes distinctes à 1 000 $ et 2 000 $. Ces zones sont des niveaux ronds, ce qui reflète assez bien la psychologie des investisseurs sur le marché.

Alors avec ce grand événement qui arrive ce 15 septembre sur la blockchain Ethereum, allons nous avoir le droit au traditionnel « buy the rumor, sell the news » avec une nouvelle chute du prix, ou allons nous au contraire assister à une accélération haussière du prix ?

Faisons le point sur les indices délivrés par les différents indicateurs techniques, afin d'avoir une idée potentielle de l'évolution de l'ETH pour les prochaines semaines.

Figure 1 : Graphique du cours de l’Ethereum (Daily), en range depuis le mois de juin 2022

Tout d'abord, regardons le Price Action. Après avoir rebondi trois fois sur la zone des 1 000 $, le prix de l'Ether a ensuite construit un support important correspondant au milieu du range à 1 500 $.

Cette zone a permis au prix de repartir depuis le début du mois de septembre ce qui devrait en théorie permettre un retour sur le haut du range à 2 000 $. Pour conserver cet objectif, il faudra justement tenir le dernier point bas à 1 500 $ et faire un nouveau point haut, sinon nous risquerons de confirmer la mise en place d'un nouveau point bas par rapport au précédent, et donc d'une nouvelle tendance baissière au sein de ce range.

Du point de vue de l'Ichimoku, le prix se retrouve sous résistances, bloqué sous la Kijun ainsi que sous le haut du nuage. Il faudra repasser au-dessus de ces obstacles à 1 800$ pour se faire un chemin et viser un retour plus serein en direction du haut du range. Pour le moment la direction est donc plutôt neutre et nous attendons de voir si le nuage parvient à être percé à nouveau.

L’Ethereum (ETH) évolue dans un biseau ascendant initié depuis le mois de juin

Figure 2 : Graphique du cours de l’Ethereum (Daily), montrant un biseau ascendant

D'un point de vue chartiste, nous sommes encore clairement dans une tendance baissière de fond avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas également. Malgré une tentative de repasser au-dessus du dernier point haut, le prix n'est pas parvenu à clôturer au-dessus du précédent top.

Un rejet qui s'est fait d'ailleurs sous la borne haute d'un biseau ascendant dans lequel le prix évolue vers le haut, avec une trendline basse tout justement construite au milieu du range à 1 500 $.

Ce type de figure chartiste casse généralement plutôt par le bas, il faudra donc absolument tenir ce double support sous peine de repartir visiter le bas du range à 1 000 $, voire l'objectif de cassure du pattern à 750 $. Dans le cas où la mise à jour se passe sans encombre et que le prix parvient à se maintenir avant d'aller casser le biseau par le haut, alors l'objectif sera par contre à 4 425 $ environ.

Conclusion sur le prix de l'ETH et The Merge

À quelques heures de son importante mise à jour The Merge, l'Ether montre donc des signes de rejets convergents sous les résistances du haut du range.

La zone des 1 500 $ ne devra pas céder lors de son probable retest, sinon c'est un objectif baissier qui sera déclenché avec un risque de chuter sous les 800 $ si le range casse par le bas.

Par le haut, un retour à 4 425 $ pourrait être envisagé mais avec encore de nombreuses résistances sur le chemin. Dans tous les cas, la cassure du biseau permettra de nous donner un objectif pertinent pour le plus long terme.

Sources graphiques : TradingView

