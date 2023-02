Ethereum : seuls 9 % des stakers d'ETH prévoient de retirer leurs fonds après la mise à jour Shanghai

Un nouveau rapport de Kiln nous permet de relever certaines tendances observables chez les acteurs de la communauté Ethereum (ETH) ayant mis d'importes quantités d'Ethers en staking. Ainsi, nous pouvons constater qu'au vu des réponses apportées par le panel interrogé ici, le staking d'ETH devrait observer un intérêt croissant après la mise à jour Shanghai prévue pour mars prochain.

Les retraits d'Ethers prévus pour bientôt

Selon un rapport de Kiln, une entreprise spécialisée dans les solutions de staking de haut grade, seuls 9 % des individus ayant déposé des Ethers (ETH) sous forme de staking souhaiteraient retirer et récupérer ces derniers.

Mais d'abord, un peu de contexte : suite à la mise à jour The Merge implémentée sur la blockchain Ethereum au mois de septembre dernier, la méthode de consensus du réseau s'est retrouvée totalement changée.

Effectivement, la méthode de preuve de travail (PoW) sous laquelle fonctionnait jusqu'alors Ethereum (tout comme Bitcoin) a été abandonnée au profit de la preuve d'enjeu, une méthode présentant un certain nombre d'avantages notables, que ce soit sur le plan énergétique, le champ des possibilités techniques drastiquement étendu, ou encore concernant l'émission du nombre d'ETH par bloc, lequel a été réduit par un facteur de 10 fois sa valeur initiale.

Figure 1 - Dates clés de l'évolution de la blockchain Ethereum

Ainsi, suite au passage d'Ethereum à la preuve d'enjeu, les mineurs ont dû délaisser leur matériel de minage et se résoudre à devenir validateurs du réseau afin de continuer à être récompensés pour leur participation au bon fonctionnement de la blockchain. Seule condition pour cela : déposer 32 ETH en staking. Une somme conséquente, mais fort heureusement, les personnes souhaitant staker leurs ETH dans une moindre mesure peuvent le faire en déléguant ces derniers.

Les ETH en question resteront ainsi bloqués jusqu'à la mise à jour Shanghai, laquelle devrait être déployée sur le mainnet dans le courant du mois de mars, selon le calendrier actuel des développeurs. Les choses semblent d'ailleurs bien parties, la mise à jour venant de s'effectuer avec succès sur le testnet Sepolia, dernière épreuve avant le déploiement sur le testnet Goerli, qui laissera lui-même la place au mainnet ensuite.

Ainsi, une question se pose : que vont décider de faire les individus ayant staké leurs ETH une fois Shanghai en place ?

Après avoir interrogé un panel d'environ 120 acteurs ayant déposé leurs ETH au staking, Kiln a compilé leurs réponses respectives afin de dresser une perspective post-Shanghai. Précisons que ces données concernent une quantité notable d'acteurs institutionnels, lesquels ont d'importantes quantités d'Ethers sous gestion.

Ainsi, voici les chiffres clés que nous pouvons observer suite aux différentes réponses récoltées :

68 % des entités interrogées prévoient de commencer à staker leurs ETH ou à les faire travailler grâce aux protocoles de finance décentralisée (DeFi) ;

70 % de ces dernières mettront leurs ETH au staking dès que Shanghai sera déployée ou peu de temps après ;

Et seulement 9 % prévoient de retirer leurs ETH.

Parmi les particuliers interrogés, certains se réjouissent de pouvoir staker leurs ETH de façon « native » sur la blockchain et non plus via des méthodes de staking liquides (comme Lido ou Rocket Pool) :

« Depuis 2020, j'utilise déjà un mélange de tokens de staking liquide (LST). Avec la mise à niveau de Shanghai, je vais compléter ma stratégie avec le staking natif. »

D'autres s'inquiètent d'une hypothétique baisse des récompenses de staking, ou encore d'une file d'attente de sortie importante (pour les validateurs) :

« J'espère que les récompenses de staking seront encore bonnes après la mise à niveau, mais ce qui m'inquiète, c'est la file d'attente que je vais probablement avoir. »

La file d'attente de sortie des validateurs fait effectivement partie des inquiétudes concernant le déploiement de la mise à jour Shanghai. Pour en savoir davantage sur les conditions de retraits des ETH stakés sur Ethereum, nous vous invitons à lire notre article dédié.

Si nous nous intéressons de plus près aux 68 % prévoyant de faire travailler leurs ETH post-Shanghai, nous pouvons constater que 35 % d'entre eux prévoient de commencer à staker leurs actifs de façon native une fois les retraits autorisés, et que 33 % d'entre eux le feront via les protocoles DeFi. Par ailleurs, 23 % des individus de ce panel ont déclaré qu'ils ne « feraient rien », et enfin, 9 % prévoient simplement de ne plus faire de staking avec leurs Ethers.

Concernant le délai sous lequel les validateurs prévoient de toucher à leurs ETH jusqu'ici immobilisés, ce dernier est amené à varier. Toutefois, nous pouvons observer une certaine tendance au sein du panel interrogé, puisque 42 % des individus ayant répondu souhaitent mettre leurs ETH au staking dès que possible. Par ailleurs, 28 % d'entre eux prévoient d'en faire de même « peu de temps » après la mise à jour en place, tandis que 25 % prévoient d'attendre au moins quelques semaines.

Figure 2 - Graphique des résultats portant sur le staking

Enfin, concernant les acteurs souhaitant unstake leurs ETH, nous observons que 44,5 % d'entre eux souhaitent le faire dès que possible. Toutefois, la majorité de l'échantillon interrogé (66,7 %) ne souhaite retirer qu'une faible partie de ses ETH stakés (moins de 320 ETH), là où 22 % des acteurs interrogés souhaitent retirer un montant varient entre 320 et 1 600 ETH.

Un peu plus de 11 % prévoient de retirer une quantité importante (d'un point de vue institutionnel) d'ETH, c'est-à-dire plus de 3 200 unités.

Figure 3 - Données relatives à l'unstaking d'ETH des personnes sondées

En conclusion, cette étude permet de relever certaines tendances concernant l'après-Shanghai. Nous pouvons observer que, de manière générale, les acteurs ayant déposé des ETH pré-Shanghai restent tout à fait intéressés par la possibilité de continuer à faire travailler leurs Ethers via le staking, qu'il soit natif ou effectué grâce à la DeFi.

Notons par ailleurs qu'actuellement, seuls 14,7 % des Ethers en circulation sont en staking, mais cette tendance devrait évoluer positivement une fois la mise à jour en place étant donné l'engouement notable de la communauté pour l'après-Shanghai.

👉 Si vous souhaitez consulter l'intégralité du rapport étudié ici, nous vous invitons à télécharger ce dernier directement depuis le site Web de Kiln.

Source données et illustrations : Kiln

