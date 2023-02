Shapella : le testnet d’Ethereum Sepolia effectue avec succès les mises à jour Shanghai et Capella

La prochaine grande étape dans l’amélioration de la blockchain Ethereum est symbolisée par les mises à jour Shanghai et Capella, regroupée sous la contraction Shapella. Tôt ce matin, le testnet Sepolia a passé avec succès cette mise à niveau :

Sepolia testnet has successfully upgraded to Shapella! 🌃

Some of the Prsym validators are offline due to the old geth version. They will come online in the next 10 mins!

Next stop: Goerli pic.twitter.com/pb43Gq7w9C

— terence.eth (@terencechain) February 28, 2023