Ethereum : Pourquoi Vitalik Buterin ne place pas tous ses ETH en staking ?

Le 29 juin dernier, lors d'un podcast publié sur la chaîne YouTube du média Bankless, le cofondateur de la blockchain Ethereum Vitalik Buterin a révélé que l'intégralité de ses ETH n'était pas placée en staking.

Alors que le staking est très populaire parmi les investisseurs en cryptomonnaies pour générer des revenus passifs, mais aussi pour participer à la décentralisation du réseau, Vitalik Buterin a véritablement surpris son auditoire en affirmant que seule une infime partie de ses ETH était placée en staking.

Voici comment il a justifié cette décision pour le moins étonnante :

« La principale raison pour laquelle je ne stake pas la totalité de mes ETH, mais plutôt une petite partie, c'est que si vous stakez vos ETH, il faut que les clés pour y accéder soient publiques sur un système en ligne, et pour la sécurité, il faut que ce soit un multi-sig, et les multi-sigs pour le staking sont encore assez difficiles à mettre en place, et cela se révèle complexe à bien des égards. »