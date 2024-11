Nouvel espoir pour Ethereum ? Analyse technique de l'Ether du 8 novembre 2024

Le marché s'est brutalement réveillé ce mercredi suite à l'élection de Donald Trump. Favorable aux cryptomonnaies, celui-ci pourrait consolider un environnement dans lequel l'écosystème crypto pourrait se développer plus sereinement. L'Ether pourrait-il saisir cette opportunité pour reprendre de la force ?

L'Ether est-il capable de se relancer ?

Nous sommes le vendredi 8 novembre 2024 et le cours de l'ETH évolue autour des 2 900 dollars.

Ethereum navigue dans une phase d'errance spéculative depuis plusieurs mois, sous-performant plusieurs projets du marché qui convoitent sa position de leader des altcoins. Pourtant, au-delà de la spéculation, tout semble progresser de manière ordonnée pour l'Ether.

L'EIP 4844 et l'apparition des blobs impactent sans doute bien plus le réseau que ce à quoi s'attendaient de nombreux observateurs. Cette mise à jour a principalement affecté la congestion du réseau principal et les frais des layer 2. Cette évolution conduit à une plus grande inflation d'Ethereum et à des revenus en baisse pour le protocole.

C'est toutefois une direction souhaitée par l'ensemble de la communauté, car Ethereum a toujours été critiquée pour ses frais de transaction élevés, ceux-ci pouvant exploser en période de forte activité. Néanmoins, depuis mars 2024, l'activité est faible sur la blockchain Ethereum. Mais le retour d'une activité soutenue dans l'écosystème pourrait-il relancer l'aspect spéculatif de l'ETH ?

La réponse est complexe, car il est actuellement difficile de déterminer, en dehors de l'évolution des prix, quel levier permettra à Ethereum de reprendre sa place de leader incontesté des altcoins.

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT +3,60 % +16,10 % +20,00 % Ethereum/ Bitcoin +1,90 % +6,60 % -2,10 %

Ethereum : l'heure du retournement pour la force relative ?

Fin août 2024, la paire ETH/TOTAL3 a franchi la borne basse du range dans lequel l'action des prix évoluait depuis mars 2023. Depuis, les prix oscillent sous cette zone tout en se maintenant au-dessus d'un niveau psychologique clé : le ratio 0,5.

La semaine n'est pas encore clôturée, mais la configuration actuelle montre une belle réaction avec un dépassement des sommets de la consolidation en cours. Si la clôture hebdomadaire venait à confirmer ce signal, nous pourrions envisager une reconquête de la zone bleue, ce qui impliquerait une réintégration du range.

Cette réintégration serait favorablement haussière pour la force relative d'Ethereum, qui pourrait alors viser le sommet de son range et attirer à nouveau les arbitrages en sa faveur.

L'invalidation de ce scénario se produirait en cas de retour sous le niveau des 0,52 pour la paire ETH/TOTAL3, ce qui impliquerait une reprise de la consolidation et suggérerait une revisite des derniers points bas.

Graphique d'Ethereum contre TOTAL3 en hebdomadaire

Contre Bitcoin, la situation évolue, puisque l'action des prix a rallié le pivot du bul lrun de 2021, en confluence avec le bas du canal dans lequel s'inscrit le graphique depuis septembre 2022. Au contact de ce double niveau, la paire ETH/BTC réagit positivement en franchissant les sommets de la semaine dernière.

Bloquée sous résistance, il faudra encore un effort avec le franchissement du haut de la bougie de fin octobre pour afficher un signal favorable. Ce mouvement pourrait permettre à Ethereum de construire un socle de transition latérale avant d'envisager une inversion de tendance.

La première étape consisterait à valider une clôture au-dessus des sommets de la semaine dernière en hebdomadaire. Si l'Ether parvient à réaliser cet exploit, il devra laisser derrière lui les plus bas réalisés cette semaine pour ne plus clôturer en dessous. Dans ce cas, nous pourrions voir Ethereum reconstruire une phase haussière contre BTC.

Graphique d'Ethereum contre Bitcoin en hebdomadaire

Ethereum montre de la force contre le dollar

Il y a quelques semaines, nous évoquions la construction d'un triangle ascendant sur Ethereum, qui trouverait sa résolution en cas de franchissement de la zone dessinée en bleu. Cette structure est actuellement en train de se résoudre à la hausse avec une validation actée en unité de temps 3 jours. Pour confirmer ce signal, nous souhaitons voir la bougie hebdomadaire clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines.

Les objectifs haussiers en cas de confirmation ce dimanche pourraient rapidement propulser les prix vers 3 160 dollars avant de travailler la zone de sortie pour préparer un rebond vers les 3 400 à 3 500 dollars.

L'invalidation de cette poursuite haussière serait déclenchée par une réintégration sous les 2 750 dollars, soit sous la zone bleue. Ce mouvement pourrait conduire l'action des prix vers une revisite des 2 500 dollars.

Graphique du cours d'ETH en 3 jours

En résumé, l'ETH est toujours en difficulté face au Bitcoin et au Total3. Néanmoins, la belle performance contre le dollar avec le franchissement de la zone pivot de 2024 pourrait conduire l'Ether à marquer un point bas dans sa force relative. La clôture de dimanche soir sera sans doute décisive pour la suite.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique d'Ethereum.

Sources : TradingView, Coinglass, GlassnodeETF

