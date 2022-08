Ethereum (ETH) : The Merge est désormais prévue autour du 15 septembre

Suite au succès de The Merge sur Goerli, le troisième et dernier testnet d'Ethereum (ETH), son arrivée sur le mainnet est désormais envisagée pour la mi-septembre. La première étape, Bellatrix, est envisagée pour le 6 septembre et fera ensuite place à la mise à jour Paris, laquelle complétera le processus.

