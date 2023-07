Ethereum à 1912 $ le 20 juillet 2023 – Toujours en range, l'ETH pourrait baisser encore dans les prochains jours

En ce jeudi 20 juillet 2023, le cours de l'Ether (ETH) s'échange autour des 1 912 $. Après une semaine de correction, l'ETH tente de rebondir mais reste sous des résistances importantes que nous découvrirons dans notre analyse du jour. Faisons tout d'abord le point sur l'évolution du cours de l'ETH.

Après 6 jours de baisse consécutive, l'ETH reste malgré tout dans le vert sur toutes les périodes que nous surveillons.

Le Bitcoin quand à lui est en perte de force face aux altcoins avec sa dominance qui chute à 49,87%. L'ETH bénéficie d'une hausse de +2,07% sur 7 jours face au BTC.

👉 Découvrez comment acheter de l'Ethereum en 2023

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Malgré une hausse de +2,26% sur les 7 derniers jours, l'Ether se retrouve dans une situation compliquée. Rejeté plusieurs fois sous sa résistance à 2 000 $, son prix doit maintenant faire face aux résistances Kijun (en violet) et Tenkan (en turquoise) de l'Ichimoku.

Il faudra donc impérativement casser tous ces niveaux pour sortir de ce très long range de milieu d'année et ainsi pouvoir viser la prochaine résistance à 2 232 $ (plat SSB Weekly).

Graphique du cours de l'Ether en journalier (Daily)



Comme dans toute latéralisation, la probabilité de revenir chercher la borne opposée suite à un rejet est importante. Il est donc assez probable que l'ETH vienne corriger jusqu'à son milieu de range à 1 850 $, voire la partie basse à 1 700 $. Cette correction qui est attendue, sera invalidée si on vient casser le haut du range à 2 000 $.

💡 Accédez à notre groupe premium composé de Vincent Ganne et de nos experts de l'analyse fondamentale et on-chain. Ils vous délivrent quotidiennement des informations et analyses exclusives sur le marché crypto pour optimiser vos connaissances.