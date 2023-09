Ethereum (ETH) : 1 an après The Merge, quel bilan et quelles perspectives ?

Il y a un an jour pour jour, vers 8 h 42 heure de Paris, la blockchain Ethereum (ETH) réussissait avec brio une mise à jour historique : The Merge. Qu'est-ce que cela a apporté au réseau ? Que s'est-il passé ensuite ? Qu'est-il prévu désormais ? Passons tout cela en revue.

The Merge d’Ethereum fête son 1er anniversaire

Ce vendredi, The Merge d’Ethereum (ETH) fête son 1er anniversaire, marquant le passage historique de la blockchain d’un consensus par preuve de travail (PoW) à un consensus par preuve d’enjeu (PoS).

Plus précisément, The Merge est le fruit d’une double mise à jour. En effet, Bellatrix, qui a agi sur la couche de consensus le 6 septembre 2022, a permis de préparer la Beacon Chain à sa mutation. De son côté, c’est la mise à jour Paris qui est venue compléter le processus le 15 septembre suivant sur la couche d’exécution d’Ethereum, lorsque le minage a fini par atteindre sa Terminal Total Difficulty (TTD).

Au-delà du passage au PoS, The Merge a changé Ethereum à plusieurs niveaux. En premier lieu, cela aurait permis de réduire sa consommation énergétique de plus de 99 %. Au niveau de la quantité d’ETH, celle-ci est désormais plus facilement sujette à devenir déflationniste, grâce à une modification de l’émission d’ETH couplée au burn.

Plus important encore, les investisseurs peuvent maintenant participer à la sécurité du réseau plus aisément, soit en déléguant leurs ETH sur des validateurs tiers, soit en déployant leur propre validateur avec 32 ETH.

👉 Comment faire du staking avec vos ETH ?

L’essor du staking The Merge et la mise à jour Shapella

En réalité, des validateurs ont pu être déployés sur la Beacon Chain depuis le 3 novembre 2020. Mais jusqu’au 13 avril dernier, date des mises à jour Shanghai et Capella (Shapella), il était impossible de retirer les ETH déposés en staking.

Alors qu’une part de la communauté craignait de retraits massifs d’ETH après l’activation de Shapella, c’est tout le contraire qui est advenu. Et pour cause, le staking est si populaire, que nous avons relevé récemment que plus de 20 % des ETH sécurisaient le réseau.

Malgré tous ces avantages, le staking peut également mettre en lumière quelques points de centralisation, notamment avec la dominance d’acteurs tels que Lido maintenant plus de 29 % des validateurs par exemple. Il n’y a toutefois pas de modèles parfaits, car un parallèle peut être fait avec le minage, avec la puissance de calculs des mineurs mise en commun chez une poignée d’acteurs dans des pools.

Concernant le changement dans l’émission de l’ETH, la communauté comparait The Merge à un triple halving. Comme expliqué précédemment, la blockchain Ethereum est désormais plus facilement déflationniste, et le bilan un an plus tard est que le nombre total d’ETH a diminué de 300 000.

En effet, 680 000 nouveaux ETH ont été créés, tandis que 980 000 ont été brûlés. Néanmoins, le réseau reste parfois inflationniste en période de faible sollicitation, comme c’est le cas depuis un mois.

Le futur d’Ethereum

La prochaine grande étape d’Ethereum est l’introduction du Proto-Danksharding, avec l’EIP-4844 qui sera implémentée lors des mises à jour Cancun et Deneb (Dencun) qui pourraient arriver d’ici la fin de l’année.

👉 Qu’est-ce que la mise à jour Dencun et le Proto-Danksharding ?

Pour rester simple, cette mise à jour n’est que l’une des nombreuses étapes qui rendront Ethereum bien plus scalable qu’il ne l’est aujourd’hui. Cela passe, entre autres, par de nombreux développements sur les layers 2, qui auront un plus grand rôle à jouer à l’avenir.

L’un des défis de tout cela est le stockage des données créées, et en partant du principe que celles-ci vont croître de manière exponentielle, cela pourrait vite devenir problématique pour les nœuds du réseau. À son niveau, l’EIP-4844 introduira des modifications permettant d’alléger les données contenues dans les nœuds.

En matière de décentralisation, ces innovations seront les bienvenues, alors qu’Ethereum est souvent pointé du doigt pour sa quantité de nœuds hébergés chez des acteurs tel qu’Amazon Web Services (AWS).

Lors de la Korean Blockchain Week il y a une dizaine de jours, Vitalik Buterin réaffirmait la nécessité de pouvoir maintenir des nœuds sur du matériel peu coûteux, une condition nécessaire pour la décentralisation. Aujourd’hui, un « full node » nécessite un SSD de 2 To, tandis qu’un « archive node » demande plus de 12 To de stockage.

De par cet état de fait, nous comprenons l’ampleur du défi qui attend Ethereum pour les prochaines années, afin que tout un chacun soit en mesure d’héberger des nœuds facilement chez soi et à moindre coût.

👉 À quoi ressemblera Ethereum dans les années à venir ?

