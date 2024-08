ETH, retour à 2 100 dollars ? Analyse technique de l'Ethereum du 29 août 2024

Ethereum n'est pas à la fête ces derniers mois, sombrant dans une baisse de force relative qui semble interminable. Contre le dollar, la tendance de fond reste intacte, contrairement aux mouvements de ces dernières semaines qui mettent la pression sur la psychologie des acteurs du marché. Quels sont les niveaux à surveiller sur l'Ether pour ces prochaines semaines ?

Nous sommes le jeudi 29 août 2024 et le cours de l'ETH évolue autour des 2 500 dollars.

Le lancement des ETF Ethereum spot n'aura finalement pas apporté le regain de force attendu sur l'Ether. Cet événement que nous attendions comme un virage permettant à la seconde crypto du marché de reprendre la main d'un leadership qui lui fait défaut n'a pas eu lieu.

La soif institutionnelle pour ETH n'est pas au rendez-vous sur le marché spot comme sur les dérivés. En effet le CME perd les places qu'il avait durement conquises lors de la phase pré-ETF au classement des intérêts ouverts des marchés dérivés.

Une situation qui démontre que l'adoption institutionnelle n'est pas à la hauteur des attentes. Cela est d'autant plus pénalisant dans un cycle marqué de l'empreinte des Blackrock, Fidelity et consorts.

Néanmoins, nombreux sont ceux qui s'attendent tôt ou tard à une réaction de l'ETH face à ses principaux concurrents.

Ethereum : toujours plus faible...

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT +1,30 % -3,20 % -23,40 % Ethereum/ Bitcoin +1,00 % -1,20 % -15,10 %

La force relative d'Ethereum reste faible non seulement contre Bitcoin, mais aussi contre le reste du marché des altcoins. La couronne du roi est contestée par Solana qui, depuis de nombreux mois, surperforme en attirant des arbitrages favorables.

Ancré dans un canal baissier depuis son passage en proof of stake, l'Ether ne parvient pas à inverser la tendance. Malgré plusieurs tentatives encourageantes, la paire ETH/BTC continue de visiter les profondeurs alignant des sommets et des creux baissiers.

Nous approchons désormais de la zone pivot du bull market 2021 dessinée en bleu dans le graphique ci-dessous. Cette zone avait également agi en 2017 et 2018. Difficile d'imaginer l'action des prix ne pas être impactée positivement à son contact.

Cette zone pourrait donc freiner la dégringolade de l'ether contre le bitcoin, probablement sous la forme d'une consolidation puis d'un franchissement de la zone médiane du canal descendant puis de sa partie haute.

Néanmoins, cela n'est que pure spéculation, car pour l'instant, en dehors des absorptions sous la clôture de janvier 2021, il n'y a aucun signal allant dans le sens d'un retournement.

Graphique d'Ethereum contre Bitcoin en hebdomadaire

ETH, objectif : reconquérir les 2 800 dollars !

La configuration actuelle d'ethereum montre un retest bearish de la moyenne mobile à 50 semaines en confluence avec le niveau historique dessiné en bleu. Cette configuration laisse à penser qu'ETH s'oriente vers une continuation baissière en préparant un franchissement des 2 400 à 2 500 dollars en quête du support violet autour des 2 100 dollars.

La semaine n'est néanmoins pas clôturée, un renversement est possible en cas de réintégration au-dessus de la SMA50W pour y clôturer et s'y installer. En outre, le niveau des 2 800 dollars semble un pivot majeur pour les prochaines semaines à prochains mois.

Malgré ce scénario baissier à court terme, la tendance de fond reste intacte. Le canal haussier initié en juin 2022 est toujours valide tant que les prix ne s'installent pas sous 2 000 dollars. Notez que le milieu de ce canal est en confluence avec les 0.5 de retracement et dessine une zone de polarité à 2500 dollars.

Maintenir les prix au-dessus des 2 500 dollars permet de conserver une bonne probabilité d'un scénario favorisant la reconquête des 2 800 dollars et plus. S'installer en dessous propose plus favorablement un scénario conduisant à la revisite du bas du canal.

Graphique du cours d'ETH en hebdomadaire

En résumé, l'ETH d'Ethereum reste faible face au reste du marché. Cette faiblesse semble interminable et aucun signal n'est donné par le marché, laissant penser qu'un reversement est en cours. Bien que l'actif reste dans une tendance haussière de fond, la tendance à court terme est clairement baissière et le niveau de polarité favorisant une relance ou au contraire une revisite de la borne basse de cette tendance est très proche.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique d'Ethereum.

Sources : TradingView, Coinglass, GlassnodeETF

