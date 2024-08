ETH, que peut-on attendre du mois d'août ? Analyse technique de l'Ethereum du 1er août 2024

Les ETF Ethereum spot sont lancés depuis 7 jours, mais l'ETH ne parvient pas à capter l'attention du marché. Dans une période de l'année défavorable au marché crypto, quel sera l'impact de la banque centrale américaine et de ses taux directeurs sur les actifs risqués, et particulièrement sur l'Ether ?

Nous sommes le jeudi 1er aout 2024 et le cours de l'ETH évolue autour des 3 200 dollars.

Dans la soirée d'hier, le directeur de la FED Jerome Powell rendait sa décision concernant la politique monétaire, indiquant qu'il laissait les taux directeurs inchangés. Dans son discours, il a ouvert la porte à une baisse de taux en septembre sous réserve que l'inflation accélère sa baisse et que le marché de l'emploi continue à montrer des signes de faiblesses.

C'est un cadre plus favorable aux actifs risqués (y compris les cryptomonnaies, donc) qui pourrait démarrer dans les prochaines semaines si les chiffres macroéconomiques des 2 prochains mois confirment le schéma dessiné par Jerome Powell. D'ici là, continuer à travailler les ranges actuels reste le scénario le plus probable dans une période où la saisonnalité des mois d'août et septembre est historiquement défavorable à une éventuelle hausse.

Dans l'hypothèse où la fin d'année serait plus positive pour les cryptos, poussée par des facteurs macroéconomique et politiques, ces 2 prochains mois pourraient offrir les dernières opportunités d'achat intéressantes en 2024.

L'Ether faible dans un contexte ou les ventes ralentissent sur les ETF spot

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT -4,40 % 0,00 % -7,60 % Ethereum/ Bitcoin -1,70 % -0,20 % -10,30 %

La force relative d'Ethereum s'est considérablement affaiblie depuis le lancement des ETF Ethereum spot aux États-Unis. Sur les graphiques, le milieu du canal baissier ETH contre BTC et l'equilibrium du range face aux altcoins réagissent tous deux favorablement en journalier. Cette réaction pourrait n'être que passagère, inscrivant une continuation de la tendance baissière par un nouveau plus haut inférieur au précédent.

Pour démarrer un potentiel retournement sur support, l'action des prix doit dessiner un creux plus haut que le précédent et reconquérir la zone au-dessus du consensus de janvier 2024. Le cas contraire, les prix pourraient se lancer dans une quête d'exploration des creux de mai 2024.

Cette réaction sur la force relative d'ETH face à BTC s'opère dans un contexte où les ventes sur le produit ETHE de Grayscale ralentissent de manière linéaire, passant d'environ 500 millions de dollars le jour de son lancement à 300 millions de dollars par jour en moyenne, avoisinant même 130 millions de dollars ces 2 derniers jours.

Ces ventes ne sont toutefois pas durablement absorbées par les autres ETF Ethereum spot, qui restent néanmoins harmonieusement positifs. Rappelons qu'il avait fallu 10 jours sur les ETF Bitcoin spot pour parvenir à absorber durablement les ventes sur le véhicule d'investissement de Grayscale. À titre de comparaison, nous sommes au 7e jour de négociation pour les ETF spot ETH.

Graphique d'Ethereum contre Bitcoin en journalier

ETH, échec à 3 400 dollars !

Ethereum confirme une réintégration sous les 3 400 dollars en clôture hebdomadaire mais également en clôture mensuelle. L'actif bascule ainsi dans une polarité négative qui ne pourra être inversée qu'en reconquérant ce niveau pour un retour potentiel autour des 3 800 dollars.

ETH conserve néanmoins une clôture supérieur aux 3 245 dollars, restant ainsi dans le corps de la bougie hebdomadaire précédente. C'est l'un des objectifs à maintenir en clôture dimanche soir pour le camp haussier. Le cas contraire, les niveaux inférieurs pourraient être retestés : 3 000 dollars dans un premier temps, puis 2 800 dollars.

En cas de nouveau plus bas, l'ETH entrerait en tendance baissière de moyen terme et pourrait cibler la zone des 2000 à 2400 dollars.

En ultime support, garant d'une potentiel reprise haussière moyen terme, la confluence entre la moyenne mobile à 50 semaines et la bande de Bollinger basse autour des 2700 dollars pourrait offrir une prise d'appuie convaincante.

Graphique du cours d'ETH en hebdomadaire

En résumé, l'ETH d'Ethereum reste faible face au reste du marché, bien qu'il semble pouvoir s'accrocher à des supports de dominance. Un rebond de sa force relative pourrait reposer sur la stabilisation des forces acheteuse et vendeuses au sein des ETF spot. Techniquement, la réintégration sous 3 400 dollars bascule l'actif dans une polarité négative, forçant les acteurs du marché à observer les prochains niveaux de supports.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique d'Ethereum.

Sources : TradingView, Coinglass, GlassnodeETF

