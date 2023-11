ETF Bitcoin : la SEC repousse les demandes de Global X et Franklin Templeton

Sans trop de surprise, nous ne connaitrons pas le nom du premier ETF Bitcoin spot approuvé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis aujourd'hui. Effectivement, le régulateur américain vient de repousser les demandes de Global X et Franklin Templeton, quelques jours après avoir repoussé la demande d'ETF Ethereum spot de Grayscale.

La SEC a commencé à demander des modifications aux émetteurs de demandes d'ETF Bitcoin au comptant au mois de septembre dernier, ce qui a entrainé quelques mises à jour dans les documents officiels déposés auprès du régulateur. Cathie Wood, la PDG d'Ark Invest, avait alors déclaré qu'il s'agissait d'un « mouvement significatif » de la part de la SEC.

Ces commentaires du régulateur américain concernent notamment les risques de manipulation de marché, les accords de partage de surveillance et d'autres questions souvent relatives à la sécurité des investisseurs.

Plus récemment, Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg, a déclaré sur X que la branche Trading and Markets de la SEC s'était ouverte au dialogue avec les entités ayant déposé des demandes d'ETF Bitcoin spot à travers le formulaire 19b-4s, notamment en leur recommandant d'apporter quelques modifications à leur dépôt.

Il précise que cela n'est pas « inattendu », mais qu'il s'agit tout de même là d'un signe positif quant à une possible approbation des ETF :

Hearing chatter SEC’s Trading & Markets engaged w/ exchanges this week on spot bitcoin ETF 19b-4s, is advising them they'd like the ETFs to do cash creates (vs in-kind), and has asked them to get in amendments in next couple wks. This isn't unexpected but good sign nonetheless.

