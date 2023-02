Escroquerie aux cryptomonnaies : un Français se fait piéger et perd 300 000 euros

Un Français habitant à Château-Landon a été victime d’une escroquerie importante aux cryptomonnaies. Il a perdu plus de 300 000 euros, alors qu’il pensait investir dans des projets liés à la blockchain.

Un Français visé par une arnaque aux cryptomonnaies d’ampleur

L’homme s’est rendu à la gendarmerie au cours du mois de juin dernier pour signaler aux autorités l’arnaque dont il a été victime. D’après Le Parisien, les arnaqueurs l’auraient ciblé, car il faisait partie des personnes ayant eu des fonds bloqués sur une plateforme d’échange qui avait fermé pour faillite. Ils lui ont fait croire qu’il pourrait récupérer ses fonds, et se sont fait passer pour une entreprise annexe qui aurait racheté la plateforme en faillite.

On promet alors à la victime de replacer son argent dans des cryptomonnaies, en lui promettant des retours sur investissement importants. Pour cela, on lui demande de fournir des pièces : documents bancaires, justificatifs d’identité ou de domicile, etc. Grâce à ces documents, les arnaqueurs souscrivent à plusieurs crédits à hauteur de 75 000 euros. Par ailleurs, ils réussissent à installer un logiciel malveillant sur son ordinateur, et repartent avec 225 000 euros, prélevés directement sur ses comptes bancaires.

👉 Pour aller plus loin – Comment sécuriser et stocker ses cryptomonnaies ?

Découvrez eToro

Les suspects arrêtés, un jugement prononcé

Les suspects ont été identifiés et certains ont été appréhendés en décembre dernier. Au nombre de trois, ils opéraient notamment depuis Israël. Le procès s’est achevé la semaine dernière, et un quinquagénaire a été condamné à quatre ans d’emprisonnement pour ces faits, dont deux ans ferme.

C’est l’occasion de rappeler qu’on ne détient réellement ses cryptos que si l’on dispose des clés d’accès aux portefeuilles en question. Et que si l’on vous promet des gains mirobolants, ils sont probablement trop beaux pour être vrais…

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Source : Le Parisien

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.