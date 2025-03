Dubaï se lance officiellement dans la tokenisation immobilière

Dubaï continue son engagement dans la numérisation de son marché foncier en lançant un projet ambitieux de tokenisation des biens immobiliers. Cette initiative, portée par le Dubai Land Department, vise à intégrer la technologie blockchain dans les processus de propriété et de transaction immobilière.

Dubaï tokenise la propriété immobilière

Le Dubai Land Department (DLD) a annoncé le lancement de la phase pilote de son projet de tokenisation immobilière, une initiative inédite dans la région qui a pour objectif de mettre la blockchain au cœur du marché immobilier.

En partenariat avec la Dubai Future Foundation (DFF) et la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), le DLD devient ainsi le premier organisme de régulation foncière au Moyen-Orient à utiliser la blockchain pour enregistrer les titres de propriété.

👉🏻 Qu'est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

Selon les projections du DLD, le marché de l’immobilier tokenisé pourrait atteindre 60 milliards de dirhams (soit environ 15 milliards d’euros) d’ici 2033, représentant 7 % des transactions immobilières de l’émirat.

Parmi les objectifs majeurs du projet, on retrouve l’attraction de sociétés technologiques spécialisées sur la blockchain, la diversification des formes de propriété par la codétention, le renforcement de la compétitivité internationale de Dubaï, ainsi que la promotion d'une plus grande transparence et d'une culture d'innovation dans un secteur jusqu'ici relativement fermé.

La tokenisation transforme fondamentalement les méthodes d’achat, de vente et d’investissement dans l’immobilier. Marwan Ahmed Bin Ghalita, directeur général du DLD

Un projet en phase avec les ambitions économiques de Dubaï

Le projet de tokenisation s’intègre pleinement dans les objectifs du Dubai Economic Agenda D33, qui vise à faire de la région un pôle mondial de l’économie numérique. L’adoption des technologies majeures dans l'immobilier, comme la blockchain ou encore l’intelligence artificielle, permet à Dubaï de construire une économie durable et compétitive à long terme.

La phase pilote lancée en 2025 permettra de tester le modèle, d’identifier les éventuels obstacles opérationnels et d’ajuster les outils technologiques avant un déploiement global. Le DLD prévoit déjà de capitaliser sur les retours d’expérience pour affiner le processus et garantir une adoption fluide par tous les acteurs du marché.

Bien que la tokenisation des actifs tangibles soit encore en phase de croissance, plusieurs analystes, dont ceux de McKinsey, estiment qu’elle pourrait s’avérer plus lente que prévu, notamment pour le secteur immobilier.

Source : DLD

