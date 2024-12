Doors3 multiplie les usages concrets pour les NFT avec AMI Paris

Qui utilise encore les NFT ? L'engouement pour cette branche de la blockchain semble s'être arrêté. Pourtant, la technologie est toujours là. Les collectionneurs et les spéculateurs ne sont plus les maîtres de ce marchés : les entreprises s'en sont emparées pour créer un nouveau lien avec leurs clients, grâce au cabinet de conseil Doors3.

Utiliser les NFT pour créer des liens inédits avec les clients : le pari de la maison AMI Paris à l’occasion des fêtes de fin d’année

À l’approche des fêtes, quoi de mieux que d’offrir un token non fongible (NFT) ? Cette phrase, personne ne l’a jamais dite. Pourtant, depuis 2 années maintenant, les clients de la maison de luxe parisienne AMI Paris s’en offrent.

Comment expliquer ce véritable miracle de Noël ? Plusieurs ingrédients permettent d’arriver à ce résultat. Déjà, un choix de vocabulaire. Non, les clients ne s’offrent pas des NFT, mais des « cartes postales mystère ». Ensuite, ils le font via une interface simple, « interactive et sans couture ».

Enfin, la marque se fait accompagner par Doors3, cabinet spécialisé dans l’intégration des « technologies émergentes telles que la blockchain, le Metaverse, l’IA, le Gaming » et la solution de smart loyalty Cohort pour donner vie à l’expérience.

🎅 Spécial Noël : les meilleurs cadeaux crypto et Bitcoin à offrir !

Doors3 est un cabinet de conseil spécialisé dans le Web3 basé à Marseille. L’entreprise a déjà réalisé de nombreuses collaborations avec des grands noms de la mode, de la finance ou de l’industrie. À la tête de Doors3, on retrouve Guillaume Moret-Bailly, Julien Furlanetto et Karen Jouve.

Les intégrations entre le Web3 et l’industrie « mainstream » ne sont pas seulement nécessaires pour le développement de l’écosystème crypto et blockchain, elles sont vitales. Ce sont des ponts entre les 2 mondes qui permettent d’utiliser concrètement les nouvelles technologies, et ce sont exactement les codes de cette activation proposée par AMI Paris.

Augmentée par la technologie Web3, cette activation permet de transférer librement tous les avantages permettant la création de liens inédits dans un programme d’engagement client. Karen Jouve

Ouvrir un compte sur Binance, la plateforme crypto n°1 au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Doors3 remporte l’Or au Grand Prix de Stratégies du Luxe pour son activation NFT « Mystery Box » avec AMI Paris

En l'occurrence, les NFT que tout le monde croyait morts depuis la fin du précédent bullrun se retrouvent utilisés par des marques qui n’ont rien à voir avec le monde de la crypto. C’est le pari de Karen Jouve : prouver que le Web3 apporte une valeur réelle pour les entreprises, notamment dans les « enjeux d’engagement client » et n’est pas simplement un argument marketing.

Le fonctionnement de cette activation est plutôt simple : sur le site de la marque de vêtements AMI, vous avez la possibilité d'acheter des Mailbox qui donnent droit à des récompenses plus ou moins intéressantes, « mais forcément d’une valeur supérieure au prix de la boîte mystère, » précise Karen Jouve.

📈 BTC à 180 000 $ : VanEck dévoile ses prédictions pour 2025

On retrouve donc la structure des mints de NFT, sauf que la valeur n’est pas dans la rareté d’une image mais dans le lot associé. Le NFT et la blockchain ne sont que des solutions techniques, et le client n’a pas besoin de savoir qu’il en profite. De la même manière que nous n’avons pas connaissance des différents protocoles qui sont à l'œuvre quand nous surfons sur Internet.

C’est cette simplicité qui fait le succès de ces activations, car c’est la deuxième année consécutive pour laquelle AMI fait appel à Doors3. La collaboration de l’année dernière vient de remporter l’Or au Grand Prix de Stratégies du Luxe pour avoir réussi à exploiter les nouvelles technologies en proposant quelque chose de simple, de cohérent, et surtout d’efficace pour le client.

La marque ne s’arrête pas là puisque ces activations entrent dans la stratégie d’un programme d’engagement plus global, F.AMI.LY reposant sur la blockchain et permettant de créer une véritable promesse relationnelle avec les clients et fans de la marque.

Pour réaliser cela, Doors3 est en collaboration avec 2 partenaires : la solution de smart loyalty Cohort et le collectif Velours.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital