Grâce à un partenariat avec Coinhouse et Vadato, l'ONG humanitaire CCFD-Terre Solidaire accepte désormais les dons en cryptomonnaies. Retour sur cette initiative, pouvant permettre de sensibiliser de nouveaux donateurs.

L'ONG CCFD-Terre Solidaire accepte maintenant les dons en cryptomonnaies

Lancée il y a maintenant plus 60 ans, CCFD-Terre Solidaire est une organisation non gouvernementale (ONG) qui cherche à lutter contre les différentes causes de la faim dans le monde. Aujourd'hui, l'ONG franchit une étape importante en passant à l'ère du Web3, grâce à un partenariat avec l'exchange de cryptomonnaies Coinhouse et Vadato, chargé de fournir l'infrastructure pour des dons cryptos.

Ainsi, l'association est désormais en mesure d'accepter les donations en cryptomonnaies. Marie-Hélène Vouilloux, la responsable marketing automation et innovation du CCFD, commente le caractère quasiment inédit de cette nouveauté :

Pionnier des révolutions financières et sociales, le CCFD-Terre Solidaire innove encore en devenant l’une des premières ONG françaises à proposer une solution de collecte en cryptomonnaies conforme aux réglementations. Un pas de plus vers une solidarité ancrée dans l'avenir.

Bien entendu, l'objectif ici n'est pas de remplacer les formes de dons traditionnelles, mais plutôt de proposer un pont pour une nouvelle catégorie de donateurs. Ainsi, cette initiative « invite la communauté crypto à participer activement à des projets concrets, porteurs de transformation durable pour les plus vulnérables ».

Pour ce qui est du fonctionnement de cette solution, Coinhouse intervient dans la gestion des flux, afin de veiller à la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tandis que Vadato fournit la solution technique pour les dons.

Dans un échange avec Cryptoast, Damien Chalret du Rieu, le PDG et cofondateur de Vadato, est revenu sur le processus ayant permis de proposer un outil clé en main et conforme aux exigences légales et fiscales :

En travaillant avec Coinhouse, nous avons pu valider un flux de travail par de multiples avocats et conseils fiscaux pour proposer la première solution intégrée sans changements comptables pour les associations. Le CCFD à une sensibilité aux sujets de justice économique, et grâce à la volonté et la persévérance de Marie-Hélène Vouilloux, ainsi que l’ouverture de leur direction et de leurs chargés d’innovation, ils se sont portés volontaires pour être les premiers équipés de cette solution.

Parmi les actions connues du CCFD-Terre Solidaire, il y a notamment un rapport présenté en 2009 sur les « Biens mal acquis » par plusieurs chefs d'État dans le monde, ayant abouti en 2017 sur une restitution de 150 millions d'euros à des populations à qui revenaient légitimement ces fonds.

