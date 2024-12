Donald Trump serait-il enclin à gracier Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance ?

Changpeng Zhao va-t-il être gracié par Donald Trump ? Si le futur président des États-Unis ne s'est pas officiellement exprimé sur la question, le fondateur et ancien PDG de Binance s'est récemment dit prêt à recevoir une grâce présidentielle.

John Lilic, une personnalité crypto connu pour avoir cofondé l'exchange TelosX, a publié un post suggérant à Donald Trump « d'envisager de gracier CZ afin qu'il puisse redevenir le PDG de Binance et aider l'industrie de la cryptomonnaie à mûrir et à atteindre son plein potentiel ».

CZ a répondu à cette publication en affirmant qu'il ne souhaitait pas redevenir PDG d'une quelconque entreprise, mais qu'il ne serait « certainement pas contre une grâce ».

No wish to be CEO again. But definitely wouldn't mind a pardon.

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) December 2, 2024