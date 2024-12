Direction les 140 000 dollars en mars 2025 ? L'analyse de Vincent Ganne

Le cours du Bitcoin est dans une phase de consolidation sous les 100 000 dollars depuis le milieu du mois de décembre, une pause qui ne remet pas en question le cycle haussier. Au contraire cette pause le donne une structure bien construite.

La Fed sera plus accommodante que prévu en 2025

La Fed s’est donc montrée très pessimiste dans ses anticipations d’inflation pour l’année 2025 lors de sa dernière décision annuelle de politique monétaire, probablement pour voir venir et se donner de la marge en intégrant aussi l’incertitude des effets de la politique budgétaire de l’Administration Trump.

Mais justement, en étant volontairement pessimiste, la Fed s’est en réalité donnée des marges de manœuvre importantes.

Le scénario d’une seule baisse de taux en 2025 et pas avant le mois de mai me semble beaucoup trop restrictif, surtout en comparaison des anticipations vis-à-vis de la BCE. Un tel écart d’anticipation est exagéré, du moins il décrit le scénario le plus noir possible en termes de désinflation.

Je pense que la Fed sera nettement plus accommodante en 2025, et finalement c’est un message qui apparaît en filigrane dans la mise à jour de ses projections macroéconomiques.

En fixant un seuil d’alerte emploi à 4,3 % de la population active et un objectif d’inflation US à 2,5 % à fin 2025, la Fed s’est en réalité donné les moyens de reprendre ses baisses de taux très rapidement.

Le taux de chômage US est en effet déjà à 4,25 % de la population active et le PCE est tout proche des 2,5 % en version nominale et en version sous-jacente.

En partant d’anticipations si pessimistes (le PCE nominal et le PCE core sont déjà proches de 2,5 % en rythme annuel), la probabilité d’avoir de bonnes surprises en termes d’inflation a considérablement augmenté. Déjà, la mise à jour de l’inflation PCE ce mois de décembre était largement inférieure aux attentes (0,1 % en rythme mensuel).

Le rebond de l’inflation au T4 2025 s’est largement construit sur un effet de base et cet effet de base disparaît dès le premier trimestre 2025. En définitive, le cycle des baisses de taux pourrait reprendre dès le premier trimestre 2025, cela sera un facteur de soutien pour le BTC.

Graphique qui représente le taux d’inflation annuelle US selon l’indice des prix favori de la Fed, le PCE sous-jacent

Bitcoin, je confirme ma cible des 140 000 dollars pour le premier trimestre 2025

Le cours du Bitcoin est dans une phase de pause depuis le milieu du mois de décembre et sous la résistance majeure des 100 000 dollars. Le BTC s’apprécie de plus de 115 % depuis le début de l’année et a progressé de 40 % depuis la victoire de Donald Trump. Une transition latérale de quelques semaines n’a donc rien de surprenant.

Quand la hausse au-delà des 100 000 dollars va-t-elle reprendre ? C’est un sujet que je traite tous les matins en vidéo sur Cryptoast Academy.

Je vous partage ci-dessous un graphique qui argumente en faveur d’une relance de la hausse au mois de janvier 2025. Ce graphique compare notre cycle haussier actuel avec les cycles de 2016 et 2020 en tenant compte du nombre de jours écoulés depuis le halving.

Graphique qui compare le cycle haussier actuel Bitcoin à ses 2 cycles passés en tenant compte du nombre de jours après le halving. Chaque cycle est représenté par son multiple depuis le point bas du précédent bear market

