Voici comment détecter le bull run du Bitcoin (BTC) à l'aide des données on-chain

Maintenant que le 4e halving du Bitcoin (BTC) s'est déroulé sans accro, les investisseurs ont un seul objectif en tête : le bull run. Historiquement, les données financières démontrent que le marché des cryptomonnaies s'envole à la hausse 6 à 12 mois après le halving du BTC. Aujourd'hui, le roi des cryptomonnaies est-il prêt à dépasser définitivement son ATH ? Étudions ensemble l'état du réseau Bitcoin pour en savoir plus sur ses perspectives d'avenir.

Bitcoin : le bull run ne fait que commencer ?

Alors que le marché haussier bat son plein, avec une forte volatilité et un marché temporairement dirigé par les marchés dérivés, tous les yeux sont portés vers le cours du BTC. Pourtant, nombreux sont ceux qui savent que Bitcoin est avant tout un système de cash électronique de pair-à-pair, et non un actif spéculatif.

De fait, au-delà des analyses de prix et de tendances pour interpréter un bull run, la tendance haussière repose sur un aspect fondamental souvent mis de côté : l’utilisation et l’activité du réseau Bitcoin. Une métrique particulièrement pertinente pour mesurer son état et son nombre d’entités actives. Ce paramètre comptabilise précisément le montant d’entités ayant validé au moins deux transactions par jour :

Nombre d'entités actives sur la blockchain Bitcoin entre 2016 et 2024 - Glassnode

La croissance du BTC a historiquement été accompagnée d'une hausse notable des entités actives. Ces dernières signalent généralement un intérêt croissant des participants qui souhaitent utiliser le réseau pour des règlements monétaires ou de la spéculation.

Cependant, malgré une performance impressionnante au cours des derniers mois, l’engagement des participants n’a pas suivi, avec une croissance des entités actives relativement faible en comparaison des cycles précédents.

Dans l’ensemble, les données suggèrent que l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché est encore limitée. La phase de découverte des prix, qui ne fait que commencer, suscite habituellement un fort intérêt pour les néophytes. Actuellement, l'activité est surtout orientée sur l'augmentation des volumes d'échange, un phénomène émergent depuis l'arrivée des ETF Bitcoin spot :

Volume total de transaction par taille sur Bitcoin entre 2016 et 2024 - Glassnode

De ce point de vue, il semble que l’activité on-chain mobilisant d’importants volumes de BTC soit en plein essor. Cela s’explique par l’avènement des fonds issus de la TradFi et des ETF Spot US qui brassent d’importantes quantités de BTC.

Il est d'autant plus intéressant que les institutionnels soient d’ores et déjà positionnés alors que l’activité des « retails » reste modérée, en témoigne ... [80% restants]