Dernier jour avant MiCA : recevez jusqu'à 500 $ de bonus et 2 % de cashback avec eToro

À la veille de l'échéance MiCA du 1er juillet 2026, de nombreuses plateformes non agréées, à l'instar de Binance, s'apprêtent à suspendre leurs services en France. eToro, plateforme agréée MiCA, en profite pour accueillir les nouveaux venus avec un bonus de dépôt pouvant atteindre 500 $ et 2 % de cashback en actions sur les transferts de cryptomonnaies.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec eToro (en savoir plus)

MiCA : ce qui change dès demain pour les utilisateurs crypto français

Demain, le 1er juillet 2026, marque la fin de la période transitoire du régime PSAN en France. À partir de cette date, seules les plateformes ayant obtenu leur agrément MiCA pourront continuer à proposer leurs services liés aux cryptomonnaies aux résidents français.

C'est notamment le cas de Binance, qui n'a pas obtenu sa licence à temps, à l'image de nombreux autres acteurs encore sous l'ancien régime.

Pour les utilisateurs concernés, le principal risque n'est pas la disparition de leurs cryptomonnaies, qui doivent leur être restituées, mais leur immobilisation pour une durée indéterminée : le temps qu'une plateforme déploie sa solution de retrait ou obtienne son agrément, l'accès au compte peut être gelé (plus d'achats, de ventes, parfois de retraits), potentiellement pendant plusieurs mois.

Si votre plateforme n'est toujours pas agréée MiCA, la solution est simple : ne pas attendre la dernière minute et transférer vos cryptomonnaies vers une plateforme déjà agréée.

C'est précisément ce que propose eToro, qui en profite pour récompenser les nouveaux arrivants avec des bonus majeurs : jusqu'à 500 $ de bonus sur le premier dépôt et 2 % de cashback en actions sur le montant des cryptos transférées 👇

Profiter des offres en rejoignant eToro, une plateforme agréée MiCA

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Les offres d'eToro : jusqu'à 500 $ de bonus et 2 % de cashback en actions

eToro est une plateforme d'investissement agréée MiCA via un agrément délivré par le régulateur chypriote (CySEC). Grâce au passeport européen, elle est autorisée à proposer ses services dans toute l'Union européenne, dont la France, après le 1er juillet.

Point important : eToro donne accès à de véritables cryptomonnaies que vous détenez réellement et non à de simples CFD. Pour accompagner la transition du régime MiCA, la plateforme propose deux offres aux nouveaux utilisateurs.

Un bonus de dépôt allant jusqu'à 500 $

eToro récompense les nouveaux utilisateurs avec un bonus progressif : plus votre premier dépôt est élevé, plus le bonus l'est aussi. Il vous suffit de vous inscrire sur eToro, de vérifier votre compte et d'effectuer un dépôt pour recevoir un bonus crédité selon le palier atteint 👇

Montant du dépôt Bonus reçu De 500 $ à 999 $ 40 $ De 1 000 $ à 4 999 $ 100 $ De 5 000 $ à 9 999 $ 300 $ 10 000 $ et plus 500 $

2 % de cashback en actions sur vos transferts

En plus du bonus de dépôt, après votre premier dépôt, vous pouvez transférer vos cryptomonnaies depuis un autre courtier vers eToro et recevoir 2 % du montant transféré, versés en actions de votre choix. Cette offre est valable jusqu'au 31 août 2026 et le montant du cashback ne peut dépasser 10 000 $, soit un montant de transfert de cryptos d'une valeur de 500 000 $ par mois.

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Au-delà de cette promotion, eToro est aujourd'hui l'une des plateformes d'investissement les plus populaires au monde avec plus de 44 millions d'utilisateurs. Cotée au Nasdaq depuis mai 2025 sous le ticker ETOR, elle bénéficie d'une reconnaissance internationale et d'un cadre réglementaire solide.

En ce qui concerne l'univers d'investissement de la plateforme, eToro donne accès à plus de 200 cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, etc.).

Certaines, comme Ethereum, Cardano ou Polkadot, sont éligibles au staking directement depuis la plateforme, ce qui permet de générer des récompenses sans gérer l'aspect technique.

Au-delà des cryptos, eToro propose plus de 11 000 actifs au total (actions, ETF, indices, matières premières, devises) ainsi que sa fonctionnalité phare de copy trading, de quoi diversifier facilement votre portefeuille au même endroit.

👉 Pour en savoir plus, lisez notre avis sur eToro

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