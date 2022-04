DeepSquare migre sur Avalanche (AVAX) pour proposer un cloud décentralisé et vert

Cet article est écrit en partenariat avec DeepSquare (en savoir plus)

DeepSquare débarque sur Avalanche

L'information est désormais officielle. DeepSquare a annoncé la migration de son protocole depuis Ethereum (ETH) vers le réseau Avalanche (AVAX). Plus précisément, le projet a annoncé le lancement de son propre subnet sur cette blockchain, afin de construire le premier protocole de calcul haute performance (HPC) pour les entreprises.

Le calcul haute performance, plus connu sous le nom de High Performance Computing, consiste à traiter des données et effectuer des calculs complexes à des vitesses très élevées. Les superordinateurs utilisés dans ce contexte sont notamment dédiés aux précisions météorologiques, à la cryptanalyse, à des simulations en finance et en assurance, à l'entraînement d'intelligences artificielles, à diverses simulations physiques, etc.

À l'ère de la course à la plus grande puissance de calcul et donc aux technologies les plus performantes, les enjeux sont immenses pour les entreprises et les États.

« Les valeurs d'Avalanche et de DeepSquare s'alignent parfaitement. Avalanche est axé sur la communauté, sur l'environnement et sur la performance. Ces trois éléments sont au cœur de la mission de DeepSquare et font d'Avalanche la solution idéale. »

Cela fait déjà plusieurs mois que l'équipe de DeepSquare œuvre à la préparation de cette migration. Convaincue que celle-ci stimulera l'adoption et le développement du projet à l'avenir, la communauté a fortement apprécié la nouvelle.

La transition vers Avalanche offre une évolutivité totale, des frais de transactions beaucoup plus faibles et des vitesses d'exécutions importantes, donc plus en phase avec les attentes de la communauté. Mais surtout, cela permettra d'entrer en adéquation avec les valeurs écologiques et durables de DeepSquare.

👉 Suivez les dernières actualités de DeepSquare sur Medium

Qu'est-ce que DeepSquare ?

À mi-chemin entre deux mondes, celui de la blockchain et celui des entreprises traditionnelles, DeepSquare construit un protocole de calcul haute performance décentralisé et écologique sur la blockchain Avalanche.

Son objectif est de fournir aux organisations et aux particuliers un service de cloud ayant les capacités de calcul nécessaires pour répondre à leurs problématiques actuelles.

Pour évaluer le potentiel d'un tel produit, il faut se pencher sur la taille du marché du calcul haute performance. Selon une étude de MarketsandMarkets, ce marché évalué à 37,8 milliards de dollars en 2020 devrait s'approcher des 50 milliards de dollars avec une croissance annuelle estimée de 5,5%.

DeepSquare a ainsi construit une place de marché d'applications de Cloud Computing permettant d'alimenter l'innovation dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), du metaverse et du Web 3.0 de manière transparente et inclusive.

Celle-ci est régie par les détenteurs de tokens DPS, qui auront prochainement la possibilité de voter sur les divers paramètres du système (par exemple, le prix de l'infrastructure, les frais communautaires, le calendrier de génération des tokens, etc.).

Lorsque l'on pense aux importantes puissances de calcul, on s'imagine souvent une consommation énergétique démesurée. Les clusters de DeepSquare sont optimisés pour n'utiliser que des énergies renouvelables, pour exploiter les dernières avancées en matière de technologie de refroidissement et de récupération de chaleur et ainsi garantir le plus haut niveau de durabilité.

👉 Pour en savoir plus, consultez le whitepaper de DeepSquare

Réseaux sociaux & liens utiles

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité