Crypto et Bourse : ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 9 au 15 décembre

Alors que le Bitcoin (BTC) a été couronné la semaine dernière, plusieurs frémissements se font sentir du côté de grandes entreprises, qui s’interrogeront dans les prochains jours sur l’intérêt de la cryptomonnaie. Côté macro, on assistera à plusieurs décisions de Banques centrales cette semaine, pendant que la France s’est enlisée dans une impasse politique basée sur son budget déficitaire. Que retenir alors pour cette semaine qui s’ouvre ?

Lundi 9 décembre – testnet d’Agglayer chez Polygon (MATIC), conférence Bitcoin MENA

Ce lundi va marquer une étape d’ampleur du côté de Polygon. Le protocole lance la version 0.2 du testnet d’Agglayer. Cet outil d’interopérabilité vise à connecter différents réseaux en évitant d’avoir recours aux « bridges ». C’est un outil qui pourrait donc représenter une petite révolution.

👉 Pour en savoir plus – Notre présentation du protocole Polygon (MATIC)

On note aussi le début de la conférence Bitcoin MENA 2024 à Abu Dhabi. Centrée sur l’évolution des cryptomonnaies au Moyen-Orient, elle a invité quelques speakers d’ampleur, dont Eric Trump, Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance, ou encore Peter Todd.

Mardi 10 décembre – Du Bitcoin chez Microsoft ? & airdrop de MagicEden (ME)

Ce mardi, les actionnaires de Microsoft vont voter sur un sujet crucial. Ils seront interrogés pour savoir si Microsoft doit évaluer publiquement l’ajout de Bitcoin à sa trésorerie. Autrement dit, il pourrait s’agir d’une première étape vers un rapprochement entre le géant de la Tech et la plus grande cryptomonnaie.

💡 Toutes les étapes pour acheter du Bitcoin (BTC) facilement en 2024

Toujours côté crypto, on note également un airdrop de la part de MagicEden. La plateforme de tokens non fongibles (NFT) lance son token ME. Le « token generation event (TGE) », soit la création de la cryptomonnaie aura lieu ce jour, pour une distribution prévue au 24 décembre prochain.

Côté macro, l’Allemagne publiera ce mardi les chiffres de l’inflation de novembre. Celle-ci avait légèrement accéléré en octobre, à 2,2% contre 2% le mois précédent.

Mercredi 11 décembre – Inflation aux États-Unis, décision des Banques centrales du Canada et Brésil

Mercredi verra la publication de plusieurs chiffres clés dans le monde. Du côté des États-Unis, l’inflation de novembre sera connue, dans un contexte de passation de pouvoir entre Joe Biden et Donald Trump. Les prix à la consommation avaient augmenté en moyenne de 2,6% en octobre dernier.

Deux Banques centrales prendront également une décision en ce qui concerne leurs taux : le Canada tout d’abord, puis le Brésil. Pour rappel, les Banques centrales des grandes économies ont eu tendance à baisser leurs taux directeurs ces derniers mois.

Dans le cercle plus restreint des cryptomonnaies, on note ce mercredi un unlock d’ampleur chez Aptos (APT), qui libérera plus de 11 millions de tokens, soit 1% de son approvisionnement. C’est une somme estimée autour de 175 millions de dollars au cours actuel.

👉 Tout savoir sur les tokens unlocks et leur fonctionnement

Jeudi 12 décembre – décision de la BCE, révision du CAC 40

Ce jeudi, ce sera au tour de la Banque centrale européenne (BCE) d’annoncer sa décision de politique monétaire, suivie par un discours de sa présidente Christine Lagarde. On s’attend à une baisse des taux de la part de l’institution.

Ce même jour aura lieu la révision du Cac 40 par le conseil scientifique d’Euronext. Pour rappel, cette révision des valeurs qui composent l’indice français a lieu tous les trimestres.

En ce qui concerne les cryptomonnaies, on note un halving final pour Horizen (ZEN). Final, car le protocole change de tokenomics, il ne passera donc plus par cette étape à l’avenir.

🌐 Dans l’actualité également – Memecoins : le PEPE continue sa hausse et atteint un nouveau record absolu

Vendredi 13 décembre – Inflation de novembre & emploi

Ce vendredi, 2 chiffres clés seront publiés en France. On connaîtra tout d’abord les chiffres définitifs de l’inflation de novembre, qui a été estimée à +1,3% sur un an à la fin du mois dernier. Les résultats définitifs de l’emploi seront également partagés ce jour.

À surveiller également cette semaine…

L’arrivée éventuelle du Bitcoin chez Amazon ? Un groupe d’actionnaires a proposé une stratégie de trésorerie reposant en partie sur la cryptomonnaie. Cela représenterait un changement majeur pour le géant du commerce, qui imiterait ainsi un nombre croissant d’entreprises américaines.

💡 Notre tuto pour acheter des actions Amazon (AMZN)

Les secousses politiques en France, où l’examen du budget a conduit à la chute du gouvernement de Michel Barnier la semaine dernière. Les discussions sont en cours pour trouver un nouveau Premier ministre et poursuivre les discussions sur les finances particulièrement mauvaises de la France.

Le cours du Bitcoin (BTC), qui s’est payé le luxe d’un record absolu la semaine dernière. Le nouveau seuil à franchir est celui des 103 600 dollars, dans un contexte d’euphorie sur les marchés crypto.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital