Cristiano Ronaldo est poursuivi pour avoir fait la promotion de Binance

Binance reste embourbée dans des affaires judiciaires ce mois, indirectement ou non. Cette semaine, on apprend en effet que le footballeur Cristiano Ronaldo est poursuivi par un groupe d'investisseurs. Ils l'accusent d'avoir fait la promotion de la plateforme, et de leur avoir fait perdre de l'argent. Qu'est-ce qui lui est reproché exactement ?