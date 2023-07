Crise bancaire : une nouvelle banque fait faillite aux États-Unis, la FDIC intervient

Vendredi, la banque Heartland Tri-State a fait faillite et ses actifs ont été placés sous séquestre par la FDIC. Nous faisons le point sur ce nouvel échec bancaire aux États-Unis.

La banque Heartland Tri-State fait faillite aux États-Unis

La première moitié de 2023 a particulièrement été marquée par les faillites bancaires, avec des noms comme Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank ou même le Crédit Suisse. Cette semaine, une nouvelle banque a fait faillite et a nécessité l’intervention de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) : il s’agit d’Heartland Tri-State Bank of Elkhart, au Kansas.

En effet, la FDIC a placé les actifs de l’établissement sous séquestre vendredi. Par la suite, une solution a été trouvée avec Dream First Bank, National Association, pour que la banque vienne au secours de son concurrent. Cette transition sera effective dès lundi, et protégera alors les clients concernés, qui appartiennent désormais à Dream First Bank.

Au 31 mars dernier, Heartland Tri-State Bank possédait environ 139 millions de dollars d’actifs et de 130 millions de dollars de dépôts.

En outre, un accord a été conclu pour que les pertes soient partagées entre la FDIC et la Dream First Bank. De plus, cette faillite devrait avoir un impact de 54,2 millions de dollars sur le fond d’assurance-dépôts (DIF) de l’agence fédérale.

Bien que les enjeux financiers dont il est question ici ne sont pas particulièrement élevés en comparaison d’autres faillites ayant eu lieu dans le passé, cela montre une fois de plus que rien n’empêche une banque de faire défaut. Là encore, un plan de sauvetage venu de l’extérieur aura été nécessaire, afin que les clients de l’établissement ne se retrouvent pas lésés.

En parallèle de cela, une autre banque en difficulté a été sauvée cette semaine, à savoir Pacific Western (PacWest). En effet, un accord à 1,1 million de dollars a été trouvé avec Banc of California. Alors qu’en mai dernier, JP Morgan était venue au secours de la First Republic Bank, cela souligne également les difficultés des banques régionales à tenir face aux géants du secteur.

Source : FDIC

