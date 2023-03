Crédit Suisse empruntera jusqu'à 50 milliards de francs suisse à la banque centrale de Suisse

La seconde banque suisse en difficulté ? L'institution aux 1 500 milliards d'avoirs en franc suisse, équivalent à 1 615 milliards de dollars, vient d'annoncer qu'elle empruntera jusqu'à 50 milliards de francs suisse à la Banque nationale suisse, la banque centrale du pays.

Depuis la chute de la Silicon Valley Bank (SVB), le secteur bancaire perd la confiance des investisseurs à l'échelle mondiale. Alors qu'en France, les groupes Société Générale et BNP Paribas ont perdu plus de 10% sur la journée de mercredi, le Crédit Suisse a vu son titre plongé de 24%.

Malgré tout, la seconde banque suisse se veut rassurante sur sa santé économique. Ulrich Koerner, son PDG, a affirmé dans une interview que « les capitaux et les liquidités de la banque sont très solides ». La banque justifie son emprunt par un besoin de liquidité à destination de ses clients :

« Ces liquidités supplémentaires soutiendront les activités principales du Credit Suisse et ses clients, alors que le Credit Suisse prend les mesures nécessaires pour créer une banque plus simple et plus ciblée, axée sur les besoins des clients »