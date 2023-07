Corée du Sud : une unité spéciale créée pour lutter contre les crimes liés aux monnaies numériques

Les actifs numériques sont particulièrement examinés en Corée du Sud en ce moment. Pour combattre les crimes liés notamment aux cryptomonnaies, le gouvernement a annoncé l’établissement d’une unité spéciale. À quoi servira-t-elle ?

La Corée du Sud souhaite lutter contre les crimes liés aux monnaies numériques

En 2022, la chute de l’écosystème Terra (UST), dont le fondateur Do Kwon est Coréen, avait déclenché une vague de méfiance mondiale à l’encontre des cryptomonnaies. Alors que le bear market s’est installé, la Corée du Sud compte donc faire le ménage. Le gouvernement a ainsi annoncé l’établissement d’une unité spéciale pour lutter contre les crimes liés aux monnaies numériques.

30 enquêteurs ont été sélectionnés, issus de départements variés comme le service des douanes coréen, celui des taxes, ou encore des institutions de régulation financière. L’idée est de pallier les limitations actuelles des régulations, afin de protéger les consommateurs. Selon le procureur en charge de ce groupe, les actifs numériques ne disposent à ce stade pas de barrières de sécurité suffisantes :

« Les actifs numériques, dont le volume d’échange représente plus de 3 000 milliards de won chaque jour, avec plus de 6 millions de participants, sont déjà des produits d’investissement comparables aux actions. Mais les lois et les systèmes ne sont pas complets, les participants au marché ne peuvent pour ainsi dire pas bénéficier de la protection de la loi. »

Un des enjeux est notamment d’accélérer les enquêtes et les analyses, qui prennent encore à l’heure actuelle beaucoup de temps.

Régulation à venir pour la Corée du Sud

On l’a vu, l’affaire Terra (LUNA) a déclenché un branle-bas de combat en Corée du Sud, alors que Do Kwon attend toujours d’être extradé. En juin, le pays avait esquissé un premier cadre réglementaire pour les actifs numériques. 19 projets de loi sont en cours d’examen, et ils devraient permettre d’établir des sanctions claires pour les actes de fraude ou de manipulation des marchés.

À l’inverse d’autres économies, la Corée du Sud fait le choix de réguler les cryptomonnaies d’une manière similaire à la finance traditionnelle. Le pays est particulièrement examiné depuis que l’effondrement de la plateforme Terra a fait perdre 40 milliards de dollars aux investisseurs. Les projets de loi, ainsi que cette nouvelle unité, sont donc une réponse nette à la problématique.

Source : Gouvernement de Séoul

