Le compte Twitter d'Azuki se fait pirater, plusieurs NFT et 750 000 dollars sont dérobés

Vendredi 27 janvier, le compte Twitter du projet de tokens non fongibles (NFT) Azuki a été hacké. Le responsable du méfait a invité la communauté d'Azuki à venir « réclamer des terres » dans « The Garden », le metaverse dédié à la collection.

Capture d'écran du tweet malicieux, depuis supprimé (lien caché)

Malheureusement, via ce lien qui avait tout pour sembler honnête de prime abord, des membres de la communauté Azuki se sont fait vider leur portefeuille en donnant une autorisation malveillante sur le site de phishing. En à peine 30 minutes, 11 NFT et 3,9 ETH ont ainsi été récupérés par le hacker, puis 750 000 USDC ont été envoyés sur son wallet désormais identifié comme phishing par Etherscan.

Les USDC ont ensuite été envoyés sur un autre wallet, lui aussi identifié par Etherscan, lequel a swap ses jetons pour du WETH (wrapped Ether) grâce au protocole de finance décentralisée (DeFi) Uniswap V3 via 2 transactions distinctes visibles ici et ici.

La community manager du projet, Rose, a rapidement confirmé le hack du compte Azuki. Heureusement, les dégâts ont été relativement limités grâce à la réactivité de la communauté, puisque MetaMask a par exemple rapidement bloqué le domaine concerné pour protéger ses utilisateurs, tout comme ont pu le faire Phantom ou encore ZenGo.

👉 Découvrez notre tutoriel pour stocker et sécuriser vos cryptomonnaies

Le compte Twitter d'Azuki a heureusement été récupéré dans la soirée, et un tweet post mortem a été publié dans la nuit de la part du projet.

1/ The @AzukiOfficial Twitter was compromised today. A series of malicious tweets were posted during the morning of Friday, Jan 27th (Pacific Time).

The team has regained control of the @AzukiOfficial Twitter.

Details below 👇

— Azuki (@AzukiOfficial) January 27, 2023