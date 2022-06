Coinhouse et Qonto s'allient pour offrir des cryptomonnaies aux entreprises

Malgré un marché à la baisse, l’univers des cryptomonnaies continue d’intéresser les investisseurs implantés dans la finance traditionnelle. Spécialisée dans la gestion financière des entreprises, la société française Qonto souhaite offrir à ses clients la possibilité d’investir dans les crypto-actifs, et s’associe à la première cryptobanque française : Coinhouse.

Coinhouse x Qonto 🤝

Coinhouse et @getqonto s'unissent pour permettre à plus d'entreprises d'accéder aux crypto-actifs. 😄

Le partenariat qui ouvre encore un peu plus la porte des cryptos aux entreprises ! #Crypto #Investment #Fintech #Finance #cryptopourlespros pic.twitter.com/psGMfT6EOh

— Coinhouse (@CoinhouseHQ) June 14, 2022