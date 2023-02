Coinbase suspend les drops de NFTs des créateurs

La division de Coinbase avait été lancée en mai dernier, au moment où toutes les grandes plateformes d’échange se dotaient d’une place de marché dédiée aux tokens non fongibles. Mais elle peinait semble-t-il à attirer suffisamment d’utilisateurs. Au point de devoir revoir ses ambitions à la baisse ? C’est ce qui semble ressortir d’un message de Coinbase, publié hier sur le compte Twitter de l’entreprise :

We recently shared that we are pausing creator Drops on the NFT marketplace to focus on other features and tools that creators have asked for.

To be clear: We are not shutting down the Coinbase NFT marketplace.

— Coinbase NFT (@Coinbase_NFT) February 1, 2023