Coinbase : bientôt des produits dérivés sur les cryptos en Europe ? L’exchange dévoile ses ambitions

Coinbase entend proposer des produits dérivés crypto au sein de l’Union européenne grâce au rachat d’une plateforme régulée cette année. S’agirait-il de FTX Europe ? Quels indices appuient cette hypothèse ?

Coinbase veut proposer des produits dérivés sur les cryptos dans l’Union européenne

Activement impliquée dans l’acquisition de licences et autres autorisations à travers le monde, Coinbase a dévoilé cette semaine ses projets vis-à-vis des produits dérivés sur cryptomonnaies au sein de l’Union européenne.

Pour ce faire, l’exchange ambitionne d’acquérir une plateforme déjà régulée sous la « Directive sur les marchés d’instruments financiers » (MiFID II). Sans citer son nom, Coinbase informe avoir déjà des idées en tête et nous laisse un indice en indiquant que ladite plateforme est basée à Chypre.

Une telle opération permettrait ainsi à l’entreprise de capturer une fraction des volumes des produits dérivés, qui constituent une part importante du marché des cryptomonnaies :

« L’ajout d’une telle licence à notre portefeuille international renforcerait davantage le fort intérêt que nous avons constaté pour nos offres de produits dérivés et nous aiderait à capturer une plus grande partie des ~ 75 % du marché mondial de la crypto revendiqués par les produits dérivés. »

Une analyse en profondeur

Pour s’assurer que l’entreprise que compte acquérir Coinbase soit à la hauteur de ses objectifs, l’exchange explique qu’une importante analyse est prévue.

Ainsi, la société met l’accent sur sa conformité avec les directives en matière de vérification Know Your Customer (KYC) ainsi que de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terroriste (LCB-FT). Pour garantir que la future entité du groupe respecte toutes ces directives, elle sera également soumise à des tests et audits indépendants.

En outre, tout employé qui ne répondrait pas aux exigences de conformité de Coinbase serait mis de côté :

« Tous les futurs employés seront soumis à la vérification des antécédents de Coinbase, aux politiques et procédures internes et à notre culture de conformité. Le personnel qui ne correspond pas à nos normes sera exclu. »

Bien que cela n’ait pas été indiqué explicitement et qu’il ne faille considérer cela que comme des spéculations, cette fameuse plateforme pourrait être FTX Europe. Et pour cause, la filiale était bel et bien régulée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), et Coinbase avait montré son intérêt pour une telle acquisition dès la faillite du groupe.

Toutefois, le média Fortune avait laissé entendre que les discussions étaient au point mort en septembre dernier. Malgré tout, l’insistance de Coinbase sur l’importance qu’elle accorde à la conformité pourrait être un indice, compte tenu des éventuelles inquiétudes que pourraient montrer les investisseurs en cas de rachat avéré de FTX Europe.

👉 Sur le même sujet — L’exchange américain Coinbase obtient le statut PSAN en France

Pour le moment, il s’agit donc de rester prudent face à ces suppositions, mais le fait est que Coinbase entend quoi qu’il en soit proposer des produits dérivés cryptos en Europe.

Ainsi, elle explique que non seulement cette acquisition, quelle qu’elle soit, ne devrait pas avoir d’impact sur ses finances, mais aussi qu’elle devrait également être finalisée cette année.

Source : Coinbase

