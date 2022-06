Coinbase gèle les embauches et annule même les offres d'emploi pourvues

La baisse du marché des cryptomonnaies n’épargne personne, pas même ses principaux acteurs. La célèbre plateforme américaine Coinbase a annoncé aujourd’hui qu’elle allait poursuivre l’arrêt des embauches à cause des perspectives pessimistes pour les marchés crypto et les valeurs technologiques.

Mais ce n’est pas tout, la société a également annoncé qu’elle allait annuler certaines offres d’emploi pour les salariés qui avaient accepté des postes, mais qui n’avaient pas encore commencé à travailler. Preuve que la situation est quand même assez grave pour l’emploi dans la Tech.

Coinbase a d’abord annoncé début mai des plans pour ralentir les embauches. Mais aujourd’hui, la société prend un virage plus sévère comme en témoigne l’article de L.J. Brock, chef du personnel de Coinbase, publié sur le blog de la société :

Selon lui, le gel des embauches comprendra non seulement les nouveaux postes non pourvus, mais aussi les postes peu importants existants dans l’entreprise. Le chef du personnel précise qu’il y aura une exception pour « les rôles qui sont nécessaires pour répondre aux normes élevées que nous avons établies pour la sécurité et la conformité, ou pour soutenir d’autres travaux essentiels à la mission. »

Donc Coinbase annulera certaines offres d’emploi acceptées pour les employés qui n’ont pas encore commencé à travailler. Un faux espoir pour eux.

Mais en guise de dédommagement, L.J. Brock précise que la société offrira des indemnités de licenciement aux personnes dont l’offre d’emploi a été annulée, et qu’elle mettrait tout en œuvre pour les aider à trouver un emploi ailleurs dans le secteur. Un geste de contrition de la part du géant américain de la crypto.

Ce n’est pas la première fois que ce type d’histoires fait la une des médias ces dernières semaines. Les géants de la Tech comme Meta ou Google ont aussi annoncé des restrictions au niveau des embauches. Il s’agit de tout le secteur des valeurs technologiques qui est touché.

Mais les actions Tech qui sont positionnées sur le secteur de la crypto ont la double peine : la baisse du marché crypto et de la Tech. Elles ont d’ailleurs de très mauvaises performances en Bourse depuis le début de l’année.

Coinbase estime que cette décision est nécessaire pour se concentrer sur les domaines les plus prioritaires. Après des dépenses en publicité astronomiques en 2021, il est temps d’appliquer des restrictions budgétaires et le contrôle des effectifs en fait partie.

Ce qui est étonnant, c’est que cette annonce intervient moins d’un mois après que L.J. Brock ait annoncé que Coinbase embauchait :

Comp differentiation is about proving it on the field at Coinbase- adding value for our customers and our company in role -- not about negotiation skills at time of hire. If this speaks to you, we are hiring!https://t.co/OfBAGh5WDv

— L.J. Brock (@LJBrock) May 10, 2021