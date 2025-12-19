Coinbase attaque 3 États américains en justice pour son offre de marchés prédictifs

Pour tenter d’éclaircir le cadre réglementaire entourant les marchés prédictifs, Coinbase a attaqué en justice 3 États américains. Regardons cela de plus près.

Coinbase poursuit le Michigan, le Connecticut et l'Illinois en justice

Jeudi, nous revenions sur le lancement par Coinbase des marchés prédictifs sur sa plateforme, par le biais d'une intégration des technologies de Kalshi. Alors qu'il s'agit de produit bien différent des cryptomonnaies, ces outils de paris répondent logiquement à des réglementations différentes.

C'est dans ce contexte que Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase, a révélé que l'entreprise avait entamé des poursuites judiciaires à l'encontre du Michigan, du Connecticut et de l'Illinois. Alors que différents États veulent faire valoir leur propre réglementation sur les marchés prédictifs, Coinbase veut faire pencher la balance en sa faveur en faisant reconnaître que seule la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) serait compétente pour établir des règles :

Aujourd'hui, Coinbase a intenté des poursuites dans le Connecticut, le Michigan et l'Illinois pour confirmer ce qui est clair : les marchés de prédiction relèvent pleinement de la compétence de la CFTC, et non pas un organisme de réglementation des jeux d'un État en particulier (et encore moins 50). Les efforts des États pour contrôler ou bloquer purement et simplement ces marchés étouffent l'innovation et contreviennent à la loi.

Ici, le choix de Kalshi plutôt qu'un autre fournisseur de paris prédictifs prend son sens, puisque l'entreprise tente déjà des actions similaires de son côté. Par exemple, des poursuites ont été suspendues dans le Connecticut, là où au Nevada, l'entreprise a plutôt été contrainte de se conformer aux règles locales.

Tandis que les plateformes cryptos se diversifient de plus en plus, que ce soit ici avec les marchés prédictifs, ou encore les actions tokenisées, nous pourrons ainsi assister à quelques frictions au cours des prochains mois vis-à-vis des cadres réglementaires propres à chaque produit.

