Le cofondateur de Twitch lève 24 millions de dollars pour sa société de jeux Web3

24 millions de dollars pour développer des jeux Web3

Metatheory, la société fondée par le cofondateur de Twitch, Kevin Lin, vient de lever près de 24 millions de dollars.

L'entreprise a pour vocation de développer des jeux et du divertissement Web3. Actuellement, son projet phare est DuskBreakers, une franchise de science-fiction qui s'étend sur les tokens non fongibles (NFTs), les jeux et les bandes dessinées.

Ce tour de financement a été mené par le fonds américain de capital risque Andreesen Horowitz (a16z). Parmi les investisseurs, nous pouvons citer : Pantera Capital, FTX Ventures, ou encore Dragonfly Capital.

La levée doit permettre à Metatheory, le studio mère de DuskBreakers, d'accélérer sa croissance en embauchant plus de personnes, en investissant dans de la R&D et du marketing. Sur ce sujet, le PDG de la société, Kevin Lin a ajouté :

« Après m'être éloigné de Twitch pour explorer ce qui va suivre dans l'industrie, je crois vraiment que la blockchain ouvrira la porte à encore plus de possibilités et aura un impact majeur dans l'espace de jeu, de narration et de construction de la communauté. »

👉 À lire - Décentralisation et distribution

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Une levée pour développer son projet phare : DuskBreakers

Metatheory compte près de 40 employés aujourd'hui. Au départ, Kevin Lin a pu compter sur des anciens employés de Twitch pour développer cette nouvelle société centrée sur le Web3.

Aussi, grâce à cette levée, la société va pouvoir accélérer le développement de DuskBreakers. Ce dernier est un jeu blockchain dont la sortie est prévue pour le troisième trimestre de cette année. Dans son communiqué, a16z indique :

« Le premier projet de Metatheory, DuskBreakers, est un univers interactif de propriété intellectuelle inspiré de la science-fiction et construit sur la blockchain. Les détenteurs de NFTs DuskBreakers peuvent directement influencer le développement d'une histoire partagée qui se déroulera à travers des jeux et des expériences médiatiques à venir. »

Actuellement, la communauté de DuskBreakers compte 20 000 personnes dont l'objectif est d'arriver à un jeu multijoueur complet, accompagné de nouveaux NFTs et de tokens afin de créer une économie appartenant aux utilisateurs.

Ainsi, la société a les clefs pour mettre en pratique ces projets ambitieux dans l'avenir.

👉 À découvrir - Arianee, le développeur français de solutions Web 3.0 clés en main, lève 20 millions d’euros

Sources : site de DuskBreakers et site de a16z

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité