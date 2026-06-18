Cet outil rend Hyperliquid beaucoup plus puissant : tentez de décrocher une part des 50 000 $ rien qu'en l'utilisant

DeFi Saver a intégré le trading de perpétuels Hyperliquid à son interface en y ajoutant des outils que la plateforme native ne propose pas : ordres trailing automatisés, tableau de bord unique pour vos positions de lending et de perps, hedging en un clic. Et pour marquer le coup, l'agrégateur DeFi non-custodial lance sa première compétition de trading dotée de 50 000 USDC. Découvrez comment y participer.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec DeFi Saver (en savoir plus)

DeFi Saver intègre Hyperliquid et y ajoute ses propres outils

DeFi Saver n'est pas un nouveau venu. Lancée en 2019, la plateforme est devenue un agrégateur DeFi non-custodial qui sert de poste de pilotage à une dizaine de protocoles dont Hyperliquid, mais aussi Aave, Morpho, Spark ou encore Fluid.

Vos fonds ne sont jamais détenus par DeFi Saver et chaque action passe directement par les smart contracts du protocole sous-jacent audités par ConsenSys et Dedaub.

L'intérêt de l'intégration d'Hyperliquid tient à un point : en passant par DeFi Saver, vous retrouvez la même liquidité, les mêmes marchés et la même exécution que sur Hyperliquid, mais avec une couche d'outils que l'interface native ne propose pas.

Si vous tradez déjà sur Hyperliquid, basculer sur DeFi Saver vous permet de participer à la première compétition du protocole et de tenter de récupérer une part de la cagnotte de 50 000 USDC.

Tradez sur Hyperliquid via DeFi Saver et tentez de décrocher une part de 50 000 $

Voici les fonctionnalités que DeFi Saver ajoute en surcouche d'Hyperliquid 👇

1. Les ordres trailing. Là où Hyperliquid se limite aux ordres au marché, à cours limité et conditionnels, DeFi Saver ajoute le Trailing Open et le Trailing Close. Ainsi, au lieu d'un niveau de sortie fixe, votre ordre suit automatiquement le cours.

Par exemple, si vous avez une position long avec un trailing close de 3 % et que le prix grimpe de 20 %, votre niveau de sortie monte d'autant et reste 3 % sous le plus haut atteint. Dès que le cours recule de 3 % depuis ce sommet, l'ordre se déclenche.

Illustration du fonctionnement d'un trailing stop, un outil très avantageux en trading

À ce jour, DeFi Saver est le seul moyen d'utiliser ce type d'automatisation sur Hyperliquid.

2. Le hedging en un clic. Si vous êtes par exemple long ETH sur Aave et que vous anticipez une baisse à court terme, vous pouvez ouvrir une position short ETH en perpétuel sur Hyperliquid directement depuis votre position de lending, sans transfert ni bridge manuel.

3. Un tableau de bord unique. Vos positions de lending (Aave, Morpho, Spark...) et vos positions de perpétuels sur Hyperliquid s'affichent au même endroit. Plus besoin de jongler entre plusieurs onglets pour surveiller votre health factor d'un côté et votre PnL de l'autre.

4. Le financement multi-chaînes. Vous n'avez pas besoin de détenir des USDC sur un réseau précis pour commencer à trader : vous pouvez déposer depuis Ethereum, Arbitrum, Optimism ou Base, DeFi Saver se chargeant du bridging automatiquement.

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DFS Rewards : comment fonctionne la compétition à 50 000 $ ?

DFS Rewards se déroule en deux saisons, chacune dotée de 25 000 USDC, soit 50 000 USDC au total. La saison 1 a démarré le 8 juin et se termine le 21 juin. Les dates de la saison 2 seront communiquées ensuite, ce qui laisse une seconde chance à ceux qui rateraient la première.

À chaque saison, les 25 000 USDC sont répartis entre les 20 meilleurs portefeuilles :

Classement Récompense (par saison) 1er 7 500 USDC 2e 3 500 USDC 3e 2 000 USDC 4e à 10e 1 000 USDC chacun 11e à 20e 500 USDC chacun

Le classement ne récompense pas le volume brut. DeFi Saver a conçu un système de score qui combine le volume échangé et la performance. Concrètement, le volume de perpétuels échangés sur Hyperliquid bénéficie d'un multiplicateur x5 uniquement si votre PnL est positif. Un PnL négatif est ignoré : il ne pénalise pas votre score de base, mais ne le booste pas non plus.

Résultat, un petit portefeuille qui trade bien peut devancer de gros portefeuilles qui génèrent énormément de volumes à perte. L'objectif affiché est de récompenser le trading pertinent plutôt que le wash trading.

Deux autres règles à connaître : les opérations de lending exécutées via l'automatisation de DeFi Saver bénéficient d'un multiplicateur de 1,25, tandis que le trading « same-class » (stablecoin contre stablecoin, ETH contre ETH staké, etc.) est fortement pénalisé par un multiplicateur de 0,1. Les protocoles éligibles sont Hyperliquid, Aave v3 et v4, Spark, Morpho, Fluid, Compound V3 et Liquity V2.

Les protocoles éligibles à la campagne de DeFi Saver

Comment participer à DFS Rewards ?

La participation se fait directement depuis l'interface de DeFi Saver sans inscription préalable. Connectez votre wallet EVM (MetaMask, Rabby, Coinbase Wallet, etc.) à DeFi Saver, lisez et acceptez les termes et conditions de la compétition, accessibles depuis la page de DFS Rewards, puis commencez à utiliser les protocoles éligibles.

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Si vous avez déjà tradé sur Hyperliquid avec ce wallet, vos positions et votre historique se chargent automatiquement, et sans configuration. Pour profiter du multiplicateur d'automatisation et mieux gérer vos sorties, pensez à passer vos ordres en mode trailing.

Un point important à garder en tête : l'utilisation de DeFi Saver reste entièrement non-custodiale. Vos fonds ne quittent jamais votre wallet et DeFi Saver n'y a pas accès. La plateforme agit comme une surcouche technique au-dessus d'Hyperliquid et des autres protocoles.

Lorsque vous activez une automatisation, vous autorisez un agent dédié à passer et annuler des ordres pour vous, sans qu'il puisse jamais retirer vos fonds et cette autorisation est révocable à tout moment.

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