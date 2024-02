DeFi Saver, l'agrégateur de protocoles de finance décentralisée qui facilite et automatise leur utilisation

Pour rendre l'univers complexe de la finance décentralisée (DeFi) plus accessible et agréable à utiliser, DeFi Saver émerge comme une solution d'agrégation essentielle, offrant une gestion simplifiée et efficace des cryptomonnaies placées dans cet écosystème. Cette application tout-en-un, non custodial et trustless, se présente comme un outil incontournable pour interagir avec les principaux protocoles DeFi depuis une seule interface. Zoom sur les fonctionnalités uniques de DeFi Saver.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec DeFi Saver (en savoir plus)

Qu'est-ce que DeFi Saver ?

Naviguer dans le monde de la finance décentralisée (DeFi) peut s'avérer complexe à comprendre et à prendre en main, particulièrement pour les débutants. Avec une multitude de concepts tels que le staking, liquid staking, lending, et yield farming, il est très facile de se perdre parmi les différents protocoles et outils disponibles.

Pour simplifier l'expérience utilisateur, de nombreuses solutions d'agrégation de service DeFi ont émergé. DeFi Saver se distingue comme une plateforme permettant une gestion simple et complète de vos liquidités.

Cette application tout-en-un, non custodial et trustless, facilite la gestion d'actifs et de positions dans les protocoles de finance décentralisée.

DeFi Saver s'adapte à divers profils d'utilisateurs, qu'ils soient familiers ou non avec les cryptomonnaies. Elle offre un accès à plusieurs protocoles de prêt et d'emprunt, tels qu'Aave, à des échanges décentralisés (DEX) comme Uniswap, à des ponts entre blockchains (bridges), ainsi qu'à une variété de stratégies de rendement.

👉 Visiter le site de DeFi Saver pour découvrir toutes ses fonctionnalités

Optimiser ses stratégies avec DeFi Saver

Comment améliorer votre expérience de trader ?

Si le trading de cryptomonnaies via des DEX fait partie de votre quotidien, l'agrégateur de swap de DeFi Saver pourrait s'avérer précieux.

En plus de permettre la réalisation de vos swaps de tokens aux meilleurs taux, en vous offrant une vue d'ensemble sur les taux d'échange proposés par divers DEX tels que Uniswap et Balancer, le Smart Exchange de DeFi Saver offre également la possibilité de :

Réaliser des échanges multiples entre divers ensembles de tokens ;

entre divers ensembles de tokens ; Configurer des ordres de type limit pour fixer un prix déclenchant l'achat ou la vente ;

pour fixer un prix déclenchant l'achat ou la vente ; Créer un plan d'investissement récurrent, connu sous le nom de Dollar Cost Averaging (DCA).

Comment simplifier l'utilisation des protocoles de prêts et d'emprunts ?

Que vous utilisiez les protocoles de prêts et d'emprunts pour récolter les intérêts ou pour créer une position avec levier, DeFi Saver permet une interaction fluide avec divers protocoles via une interface unique. Jusqu'à présent, 8 protocoles sont disponibles, incluant MakerDAO, Compound, Aave, Spark, Reflexer, Liquity, Curve et Morpho Blue.

L'utilisation de toutes ces applications au même endroit rend les transactions plus rapides et permet une gestion automatisée de votre liquidité placée dans la DeFi.

Comment améliorer la gestion de vos actifs avec la fonction d'automatisation ?

La fonctionnalité d'automatisation de DeFi Saver est un système permettant de protéger et gérer vos actifs collatéraux déposés sur les protocoles de DeFi. En bref, il s'agit d'une série de transactions exécutées simultanément lorsque certaines conditions sont remplies.

Cette fonctionnalité permet de planifier des actions comme la vente, l'achat ou le transfert de cryptomonnaies, déclenchées lorsqu'un actif atteint un certain prix. Ces actions automatisées, spécialement conçues pour prévenir les liquidations, représentent la fonctionnalité phare de DeFi Saver, laquelle est recherchée par tous les adeptes de la DeFi.

L'option d'automatisation la plus utilisée de DeFi Saver est celle dédiée à la gestion des actifs collatéraux. Elle permet une gestion automatique de votre ratio de prêt/emprunt sur les protocoles DeFi, en ajustant votre position si la valeur du collatéral s'approche dangereusement de votre seuil de liquidation. Inversement, si la valeur de votre collatéral devient trop élevée par rapport à votre emprunt, cette option peut procéder à un emprunt automatique sans intervention de votre part.

De plus, l'option de stop-loss et de take-profit vous donne la capacité de fixer un prix cible pour une clôture totale de votre position. Cela sert non seulement de bouclier contre les liquidations, mais aide aussi à réduire les pertes.

L'option de stop suiveur (trailing stop) est conçue pour activer une action spécifique lorsque le prix d'un actif varie d'un pourcentage défini.

Pour optimiser les rendements en DeFi tout en se protégeant contre les liquidations, la fonctionnalité Savings Liquidation Protection de DeFi Saver est idéale. Elle permet de récupérer vos actifs générant des intérêts afin de rembourser vos dettes si la valeur du collatéral chute trop fortement.

Enfin, l'automatisation offerte par DeFi Saver est particulièrement adaptée à la gestion des collatéraux du DAI sur MakerDAO et à la gestion des obligations sur Liquity.

Comment utiliser l'effet de levier comme un professionnel ?

Pour les utilisateurs expérimentés, DeFi Saver simplifie grandement la création de positions avec des leviers long et short à travers les protocoles de prêt et d'emprunt. De plus, l'option Boost permet d'amplifier ces positions, tandis que l'option Repay offre la possibilité de les réduire, permettant ainsi d'ajuster la taille de votre prêt et de votre emprunt en un seul clic.

Bien que ces positions puissent aussi être automatisées, elles sont plus risquées, car elles permettent de parier sur la hausse ou la baisse d'un actif avec plus de fonds que l'on détient réellement. Assurez-vous de comprendre pleinement le fonctionnement des effets de levier et les risques auxquels ils vous exposent avant de les utiliser.

Les options Boost et Repay sont actuellement disponibles pour les protocoles suivants : Maker DAO, Compound, Aave, Spark, Curve, and Liquity.

Comment basculer entre différents protocoles en un clic ?

Si vous souhaitez optimiser vos rendements rapidement, la fonctionnalité Loan Shifter de DeFi Saver vous permet de transférer vos collatéraux et emprunts d'un protocole à un autre en un simple clic.

Sans cette fonctionnalité, chaque transaction de clôture et de réouverture devrait être effectuée manuellement, ce qui serait non seulement chronophage, mais aussi plus coûteux en frais de transaction.

Comment effectuer plusieurs actions complexes en un clic ?

Le « Recipe Creator », ou le créateur de recettes en français, de DeFi Saver vous permet de concevoir des ensembles de transactions spécialement adaptées à vos besoins. Cette fonctionnalité intègre une variété de types de transactions, comme le wrap, l'achat, la vente, le retrait, le dépôt, le remboursement, l'emprunt, et même le staking de cryptomonnaies.

Le Recipe Creator transforme la DeFi en un jeu de construction modulable à la manière de briques de Lego, où il est possible de fabriquer une recette qui peut vous permettre de retirer, d'unwrapper, puis de staker des Ethers (ETH) en un seul clic.

Comment tester vos stratégies DeFi sans risque ?

Toutes les fonctionnalités précédemment mentionnées peuvent être testées et explorées dans le mode Simulation de DeFi Saver, un environnement fictif qui permet de simuler l'application avant d'effectuer des transactions complexes avec de véritables cryptomonnaies.

Ce mode fonctionne comme un bac à sable, permettant d'expérimenter tous les protocoles de finance décentralisée et toutes les fonctionnalités que DeFi Saver propose, sans nécessiter la connexion à un vrai portefeuille.

Ce mode simulation offre une compréhension approfondie de l'application et permet d'examiner toutes ses fonctionnalités avant de l'utiliser pleinement.

👉 Essayer le mode simulation de DeFi Saver

Conclusion sur l'outil DeFi Saver

DeFi Saver est une plateforme tout-en-un idéale pour gérer des actifs placés dans les protocoles la finance décentralisée (DeFi).

Elle simplifie et automatise les opérations comme le prêt, l'emprunt et le trading, s'adressant aux novices comme aux experts. Son automatisation offre une protection contre les liquidations et aide à gérer les ratios de prêt/emprunt.

Pour les traders expérimentés, DeFi Saver simplifie l'élaboration de stratégies de rendement et la création de positions avec effet de levier. Grâce à ses fonctionnalités innovantes, elle rend des activités initialement complexes, comme l'utilisation du Loan Shifter et du Recipe Creator, accessibles même aux débutants.

DeFi Saver est un allié de taille pour rendre la finance décentralisée utilisable par tous. La plateforme assiste les adeptes de la DeFi dans la gestion de leurs positions, éliminant le besoin d'une surveillance quotidienne.

Liens utiles et réseaux sociaux de DeFi Saver

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.