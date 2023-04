Après la carte de crédit, Apple lance un compte épargne pour ses clients américains

Apple diversifie encore ses services financiers. Alors que la marque à la pomme avait déjà lancé sa carte de crédit il y a quelques années, elle l’accompagne désormais d’un compte épargne au taux alléchant. Zoom sur les dernières initiatives du géant, qui compte bien proposer davantage de services financiers à l’avenir.

Apple propose désormais des comptes épargne

Les comptes épargne d’Apple sont pour l’instant disponibles uniquement pour les utilisateurs de la carte de crédit Apple Card, qui n’est elle-même disponible que pour les personnes situées aux États-Unis. Le compte est proposé en partenariat avec l’institution financière Goldman Sachs, et son taux est alléchant : 4.15% sur l’année, soit environ dix fois plus que la moyenne des comptes épargnes proposés aux États-Unis.

Autres arguments avancés par Apple : le compte épargne est disponible sans frais et sans minimum de dépôt. Les récompenses « Daily Cash », qui sont générées lorsque les utilisateurs font des achats avec leur Apple Card, sont reversées directement sur ce compte. Il est également possible de lier un compte bancaire annexe pour effectuer des dépôts sur le compte.

Les fonds présents sur le compte épargne d’Apple peuvent être transférés directement sur le compte bancaire de l’utilisateur à tout moment et gratuitement, ils ne sont donc pas immobilisés.

👉 A lire sur le sujet – Pouvoir d’achat et cryptomonnaies : peuvent-elles aider à se protéger de l’inflation ?

Acheter des cryptos sur eToro en quelques minutes

Apple se lance progressivement dans les services financiers

Si les initiatives du géant Apple en matière de services financiers sont prudentes, on note bel et bien une progression de l’entreprise, qui est réputée pour être peu ouverte au secteur de la FinTech. Jennifer Bailey, la vice-présidente de Apple Pay et Apple Wallet, détaille les ambitions de la marque à la pomme :

« Notre but est d’aider les utilisateurs à mener des vies financières saines, et construire un compte épargne directement avec l’Apple Card leur permet de dépenser, envoyer et épargner leur Daily Cash depuis un seul endroit. »

Les choses semblent en effet s’accélérer pour Apple, qui a lancé le service Apple Pay Later aux États-Unis il y a moins d’un mois. Le service de paiements en quatre fois sans frais marque une autre incursion de l’entreprise dans le secteur bancaire. Et elle est pour l’instant seule face à des concurrents qui ont eu du mal à se lancer dans le domaine. On se rappelle en effet que Google avait en 2021 abandonné son projet Plex, qui visait à proposer des services bancaires à ses utilisateurs.

Aux États-Unis, les réglementations et exigences sont particulièrement strictes, et proposer de tels services à des utilisateurs nécessite des investissements conséquents. Pour les géants de la Tech, se lancer dans les services bancaires représente donc un risque. Le positionnement d’Apple est donc tout sauf anodin.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Source : Apple, communiqué

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.