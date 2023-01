La capitalisation des cryptomonnaies dépasse de nouveau 1 000 milliards de dollars

Un seuil symbolique pour les cryptomonnaies. La capitalisation totale des actifs crypto dépasse de nouveau les 1 000 milliards de dollars, alors que le marché a viré au vert depuis quelques semaines. Conséquence directe de ce temps au beau fixe, les mineurs et investisseurs ne vendent globalement plus à perte.

La capitalisation des cryptomonnaies a bondi en ce début d’année

Le répit est bienvenu, et réinjecte un peu de confiance dans un marché qui a été bien malmené en 2022. Et comme souvent, c’est le cours du Bitcoin (BTC) qui mène la danse. La reine des cryptomonnaies affiche ce matin plus de 21 000 dollars. Cela correspond à une hausse de +22% sur la semaine :

Le cours du Bitcoin (BTC) s’est envolé ces derniers jours

Le top 10 montre des progressions comparables : l’Ether (ETH) prend +18% sur la semaine, le BNB de Binance progresse de +9% et le XRP de +11%. Mention spéciale également pour le SOL de Solana, qui fait partie des plus grosses explosions, avec +43% sur la semaine et +107% sur les deux dernières semaines.

Autre conséquence de cette percée : le Bitcoin a repris un peu de sa dominance, qui était en baisse à la fin de l’année dernière. La plus grande cryptomonnaie représente aujourd’hui 39% de la capitalisation totale des actifs crypto, contre 18% pour l’ETH et 6% pour le stablecoin USDT de Tether.

Les mineurs sont de nouveau à l’équilibre

La conséquence de ces hausses bienvenues, c’est que les mineurs et investisseurs sont globalement de nouveau dans le vert. Un rapport récent de la firme d’analyses Glassnode confirme ainsi la tendance :

« Le détenteur de BTC moyen est maintenant de retour dans une situation de profit non réalisé. »

Même scénario pour les mineurs, qui doivent en moyenne dépenser 18 795 USD pour miner un bitcoin. Cela veut dire qu’à un cours de 21 000 dollars, ils s’en sortent de nouveau gagnants. Les mineurs étant la colonne vertébrale du réseau Bitcoin, le fait qu’ils soient à même de réaliser des profits est bien sûr crucial.

Mais le beau temps va-t-il durer ? C’est bien sûr la question que tout le monde se pose, dont Glassnode :

« Le test de la capacité du marché à conserver ces gains sera la prochaine grande question. »

Ce début d’année 2023 donne peu de certitudes sur les mouvements futurs du Bitcoin et de ses consorts, mais ce qui est certain, c’est que le répit a insufflé un peu d’optimisme à un marché qui en avait bien besoin.

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

