Le bull run du Bitcoin sera-t-il conditionné en fonction du pivot effectif de la FED ?

Le cours du bitcoin a effectué une remontada ce mois de juillet, après avoir purgé le marché sous les 60 000 dollars avec un drop sous la moyenne mobile à 200 jours. Le prix du Bitcoin a de nouveau bloqué sous l’ex-ATH des 69 000 dollars : que manque -il pour envisager un franchissement ces prochains mois ?

Pas de pivot, pas de bull run du Bitcoin

La Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) a dévoilé une nouvelle décision de politique monétaire hier soir et Jerome Powell a donné une conférence de presse.

Tout l’enjeu était de mesurer la confiance de la FED en la reprise de la désinflation US, sachant que la haute finance attend l’évènement du pivot de la FED comme le Saint Graal des prochains mois pour faire baisser les taux d’intérêt du marché et favoriser les actifs risqués en bourse (le marché actions et le marché des cryptos).

Bien que le taux d’inflation US tende progressivement vers la cible de la FED et que le marché du travail US se dégrade légèrement (le taux de chômage US a atteint le seuil d’alerte de la FED à 4,1 % de la population active), aucune certitude ne se dégageait sur la politique monétaire à venir de la FED.

Le consensus du marché était à un pivot de la FED lors de la décision de politique monétaire du mercredi 18 septembre. L’intervention de Jerome Powell hier ainsi que le communiqué de presse ont permis d’en savoir davantage.

À présent, le marché estime qu'un pivot de la FED est possible avant que l’inflation n'ait atteint la cible des 2 %.

Attention malgré tout, la FED va rester datas dependent sur les statistiques US du mois d’août et de septembre avant de potentiellement commencer à baisser ses taux à la rentrée.

En clair, sans confirmation de la désinflation sur les chiffres d’août et septembre, il n’y aura pas de pivot de la FED à la rentrée.

Une chose est en revanche acquise : Bitcoin n’entrera jamais en bull run tant que le pivot de la FED ne sera pas quasi-certain, voire même une réalité de terrain comme cela est déjà le cas pour d’autres banques centrales occidentales comme la BCE par exemple.

La saisonnalité monétaire sera favorable à la fin de l’été et surtout à l’automne. Alors si la FED pivote sur la même période, le bull run commencera.

Graphique qui représente le taux d’inflation US annuel selon le baromètre PCE et PCE sous-jacent

La vague 4 du BTC est toujours en construction

Le cours du Bitcoin développe une phase de transition latérale depuis le milieu du mois de mars dernier et sous son ancien record historique. Si vous me lisez avec attention chaque semaine et que vous suivez mes vidéos matinales sur Cryptoast Research (rejoignez-moi, c’est satisfait ou remboursé pendant 14 jours), alors vous savez que cette vagué numérotée 4 est une période de consolidation qui permettra le bull run ces prochains mois.

En revanche, il faut en sortir par le haut pour donner le signal et cette configuration chartiste élargie (un porte-voix chartiste, voir le graphique ci-dessous) génère de la volatilité car elle se construit entre 55 000et 72 000 dollars.

La partie basse est naturellement une opportunité d’achat de long terme.

À court terme, la question de la fermeture du gap haussier laissé ouvert sur le CME en début de mois se pose, il se trouve entre 58 000 dollars US et 60 000 dollars US.

Graphique du cours du contrat future du CME BTC/USD avec une échelle logarithmique

