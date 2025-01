Braquage de crypto et séquestration : le cauchemar d'un touriste turc en Thaïlande

On entend souvent dire que les cryptomonnaies sont dangereuses à cause de la volatilité. Mais le vrai danger est ailleurs : les braquages, souvent très violents et visant les détenteurs de cryptomonnaies, se multiplient. Ce touriste turc en a fait les frais, alors qu'il était en Thaïlande. Selon la police, les agresseurs connaissaient la victime.

