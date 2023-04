Bored Ape Yacht Club (BAYC) : Yuga Labs sort vainqueur du procès contre Ryder Ripps

Yuga Labs, la société à l'origine de la célèbre collection de tokens non fongibles (NFT) Bored Ape Yacht Club (BAYC), vient de remporter une bataille judiciaire contre Jeremy Cahen et Ryder Ripps. Ces derniers ont été accusés d'avoir créé une collection de NFT baptisée Ryder Ripps Bored Ape Yacht Club (RR/BAYC), qui copiait les traits distinctifs des BAYC originaux.

Yuga Labs reçoit la faveur du tribunal

Un peu moins d'un an après le début de la procédure judiciaire initiée par la société Yuga Labs à l'encontre de Jeremy Cahen et Ryder Ripps, la justice aura finalement statué en faveur de l'entreprise à l'origine de la collection de tokens non fongibles (NFT) Bored Ape Yacht Club (BAYC).

Au mois de juin 2022, Yuga Labs avait décidé de mener une action en justice à l'encontre des 2 individus en raison de leur collection de NFT Ryder Ripps Bored Ape Yacht Club (RR/BAYC) calquée sur les traits des BAYC originaux.

Pour sa défense, Ryder Ripps avait affirmé quelques mois plus tard que sa collection ne constituait qu'une simple satire de la collection BAYC, qu'il avait précédemment accusé de véhiculer des symboles nazis et des caricatures à caractères racistes.

Ainsi, le tribunal de première instance des États-Unis aura finalement reconnu à Yuga Labs le total droit de propriété quant à sa collection phare. Le juge a décidé que la collection RR/BAYC « avait été créée dans le but d'induire à l'erreur » et qu'elle ne relevait nullement d'une quelconque forme d'expression artistique. En parallèle, les noms de domaine relatifs à la collection ont également été qualifiés de cybersquattage.

La place du Bored Ape Yacht Club

Lancée au mois d'avril 2021, la collection du Bored Ape Yacht Club (BAYC) est très probablement la plus emblématique dans l'écosystème des NFT. Composée de 10 000 pièces, cette dernière a connu un succès fulgurant et a vu ses fameux singes adoptés par de grandes célébrités telles qu'Eminem, Snoop Dogg, Stephen Curry, Madonna, Post Malone ou encore Travis Barker.

Initialement vendus à 200 dollars lors du lancement officiel de la collection, ces NFT s'échangent désormais pour plusieurs centaines de milliers de dollars et constituent la collection qui observe les plus importants volumes journaliers, aux côtés de ses collections parallèles (Mutant Ape Yacht Club, Otherdeed for Otherside, Bored Ape Kennel Club), et ce depuis son lancement.

Le floor price (prix plancher) des BAYC, après avoir connu un ATH (prix le plus haut atteint) au début du mois de mai 2022 de 153 ETH, évolue désormais autour des 50 ETH. Une nette baisse, mais qui reste à mettre en parallèle d'une fatigue globale du marché des NFT.

Évolution du floor price du BAYC

Les raisons de ce succès demeurent notamment dans le mécanisme de « club » que la collection a popularisé, les acheteurs d'un NFT débloquant par la suite de nombreux avantages parallèles en fonction de la roadmap de tel ou tel projet.

