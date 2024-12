Bon timing pour une relance sur le Dogecoin ? Analyse du DOGE du 11 décembre 2024

Le Dogecoin, token sur lequel il faudra clairement compter lors de ce bull run au vu de ses liens indéfectibles avec Elon Musk, pourrait bientôt proposer une sortie de sa consolidation latérale. Est-ce enfin l'élan que tout le monde attendait en direction de son sommet historique ?

Peut-on atteindre la barre symbolique du dollar ?

Nous sommes le mercredi 11 décembre 2024 et le cours du Dogecoin (DOGE) évolue autour de 0,40 dollar.

La dernière analyse que nous avons réalisée concernant le DOGE remonte au 29 octobre 2024, lorsque son prix avoisinait alors 0,165 dollar. Depuis, l'action des prix a évolué très positivement, enregistrant une performance de +140 % et faisant du chien favori d'Elon Musk l'un des tokens les plus performants de cette fin d'année 2024.

Le milliardaire américain, patron de SpaceX et Tesla, devrait d'ailleurs être prochainement un acteur majeur du gouvernement puisqu'il co dirigera le D.O.G.E. Ce nouveau département sera en charge de moderniser et fluidifier le fonctionnement de la bureaucratie de la première puissance mondiale.

Difficile de ne pas voir dans le nom de cette institution fédérale un nouveau clin d'œil au memecoin éponyme. Les événements suivant l'élection de Donald Trump à la présidence ont parfois été surréalistes, faisant tourner les têtes et engageant de manière ostensible une phase d'excès pour le marché crypto.

Le DOGE est actuellement 7ᵉ du classement par capitalisation de l'écosystème crypto, avec 59,19 milliards de dollars à son actif. Une position qui lui confère le titre de leader du secteur des memecoins.

Paires avec Dogecoin 24 heures 7 jours 1 mois Doge / USDT -2,10 % -3,60 % +39,20 % Doge / Bitcoin -2,40 % -5,30 % +16,40 %

Un bon timing pour se relancer à la hausse ?

Le DOGE évolue latéralement depuis bientôt 30 jours. Cette phase de pause était sans aucun doute indispensable pour digérer un mouvement impulsif très violent réalisé début novembre et qui voyait l'actif progresser de 200 % en à peine 8 jours.

Ce genre de phase de consolidation permet de laisser le marché respirer, de nettoyer les excès tout en épuisant les acteurs les plus impatients. Une fois l'équilibre retrouvé, le marché peut alors se relancer dans le sens de la tendance d'origine.

La résolution de cette consolidation qui se développe entre 0,35 et 0,45 dollar pourrait donc statistiquement être plus favorable pour une sortie à la hausse que son contraire. C'est de fait ce que nous privilégierons pour la suite.

Ainsi, les liquidations répétées à la fois sur Bitcoin et sur les altcoins n'ont pas eu d'impact significatif sur le prix du DOGE. Certes, l'actif est de retour proche de sa borne basse avec une dégradation de la structure haussière en plus petite unité de temps, mais il ne franchit pas les principaux supports, restant au-dessus des 0,34 dollar.

DOGE s'offre d'ailleurs un rebond sur la bande de Bollinger basse à 0,36 dollar qui pourrait marquer un point bas pour cette correction s'il parvient à trouver l'inertie pour franchir la moyenne mobile à 20 jours en clôture journalière.

Au contraire, si le DOGE ne validait pas son rebond, en s'installant sous les 0,40 dollar, nous pourrions émettre pour la suite un scénario de chasse aux liquidités sous les 0,34 dollar avant une potentielle relance haussière.

Dans cette idée, la moyenne mobile à 50 jours (actuellement à 0,31 dollar), actuellement haussière, pourrait être un bon point d'appui pour préparer la réintégration du range, si toutefois celui-ci venait à être brisé.

Graphique du cours du Dogecoin en journalier

En résumé, le Dogecoin latéralise depuis plusieurs semaines, laissant respirer le graphique et offrant une configuration intéressante pour ceux qui souhaitent travailler en continuation de tendance. En effet, ce genre de construction est plus favorablement haussière que le contraire et produit souvent une seconde jambe d'extension au moins équivalente à la précédente.

Alors, pensez-vous que le DOGE puisse déjà repartir vers un nouveau record de prix ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

