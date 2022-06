Blockchain Starter Program : formez vous à la blockchain à l'École Polytechnique Executive Education

Véritable symbole de l'excellence de l'éducation française, l'École polytechnique propose par le biais de son entité dédiée à la formation professionnelle, l'École Polytechnique Executive Education, une nouvelle formation dédiée à la blockchain. Destiné à tout professionnel souhaitant découvrir, approfondir ou faire valider ses acquis sur la blockchain, le Blockchain Starter Program permet de décrocher une certification à l'issue de la formation.

Se former à la blockchain avec l'École Polytechnique Executive Education

Immutabilité, sécurité, adaptabilité… Autant de raisons qui font le succès croissant de la technologie blockchain et qui continuent de multiplier ses cas d'utilisation, au point de captiver l'attention des plus grandes entreprises du monde voire même de banques d'envergure internationale ou de systèmes de paiement intercontinentaux.

Aujourd'hui, la technologie de la blockchain est au centre de toutes les attentions et son futur ne dépend que d'une adoption plus grande. C'est pour cela que l'École Polytechnique Executive Education a décidé de créer la première formation certifiante totalement dédiée à cet univers.

S'adressant aux professionnels de la technologie de l'information, de la finance ou des métiers de l'innovation qui souhaiteraient s'initier à l'écosystème de la blockchain, cette formation unique baptisée « Blockchain Starter Program » permet de développer ses compétences sur les écosystèmes de la blockchain et sur ses grands enjeux technologiques, économiques et juridiques.

Nécessitant comme seuls prérequis un intérêt et une prédisposition pour les activités techniques, le Blockchain Starter Program couvre l'ensemble des informations nécessaires afin que l'apprenant soit capable, à terme, de mener à bien un projet innovant après s'être constitué un bagage solide quant à la connaissance de la blockchain et de ses nombreux cas d'utilisation.

Cette formation se déroule sur 20 heures, totalement en français et en distanciel. À ce titre, l'apprenant profitera tout au long de sa formation de l'environnement d'apprentissage eLearnX, une plateforme qui répertorie les divers modules de formation et qui permet également de développer le travail collaboratif avec ses pairs.

Le programme Blockchain Starter Program

L'objectif de cette formation est clair : découvrir l'environnement de la blockchain dans sa globalité afin d'être capable de s'affirmer comme un interlocuteur crédible sur cette technologie.

La qualité de la formation est assurée par Daniel Augot, Professeur à l'École polytechnique et co-responsable de la Chaire « Blockchain et Platform B2B» et Directeur de recherche INRIA et Julien Prat, Professeur à l'École polytechnique également co-responsable de la Chaire « Blockchain et Platform B2B », et Directeur de recherche au CNRS.

Pour accompagner l'apprenant de la meilleure façon possible, de multiples intervenants spécialisés sur la technologie de la blockchain mettront en perspective les enjeux de la blockchain.

Ce programme explore la blockchain sous tous ses angles, de sa genèse à ses enjeux contemporains en passant par les fondamentaux comme la preuve de travail (PoW), la preuve d'enjeu (PoS), le Bitcoin (BTC), le Web 3.0, les tokens non fongibles (NFTs) ou encore la finance décentralisée (DeFi).

L'apprenant bénéficiera d'une formation 100 % en ligne avec des modules synchrones et asynchrones. Chaque thème est construit autour un SPOC (Small Private Open Courses) accompagné de quiz et exercices asynchrones. Chaque participant à la formation peut ainsi avancer à son rythme, mais doit avoir terminé le thème avant la classe virtuelle synchrone organisée avec l’intervenant : un temps fort indispensable pour ancrer les notions découvertes et travaillées en asynchrone.

De plus, afin que le participant soit capable de mener à bien un projet portant sur la blockchain, des cours sont également assurés à propos de ses différents cas d'utilisation concrets afin de mieux comprendre dans quelles mesures et de quelles façons cette technologie peut agir comme un levier de transformation et d'innovation.

À la fin de sa formation, chaque apprenant devra faire valider ses acquis lors d'une soutenance d'une étude de cas devant un jury. Il bénéficiera, suite à la réussite de son examen, d'une certification de l'École Polytechnique Executive Education, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

En effet, cette dernière permet de valider le bloc de compétences n°3 « Communication spécialisée pour le transfert de compétences » du Master informatique RNCP34126.

Période de formation : du 7 novembre 2022 au 13 janvier 2023 ;

: du 7 novembre 2022 au 13 janvier 2023 ; Durée de la formation : 20 heures en distanciel (cours synchrones et asynchrones) ;

: 20 heures en distanciel (cours synchrones et asynchrones) ; Coût de la formation : 3 750 € HT soit 4 500 € TTC.

👉 Pour en savoir plus sur la formation Blockchain Starter Program

Comment financer cette formation ?

Le coût du Blockchain Starter Program s’élève à 4 500 € TTC, mais de nombreuses solutions de financement existent, notamment en fonction du statut professionnel de l'apprenant. Notez que certaines d'entre elles sont parfois cumulables.

Pour chacune des situations professionnelles, il est possible de régler une partie ou la totalité de sa formation grâce au compte personnel de formation (CPF). À cet effet, voici la page du site du CPF dédiée au Blockchain Starter Program.

👉 Retrouvez les différentes possibilités de financement sur le site de l’Ecole Polytechnique Executive Education.

Notre avis sur le Blockchain Starter Program de l'École Polytechnique Executive Education

Mêlant pédagogie inversée, apprentissage collectif et learning-by-doing via des exercices d'application concrets, la formation certifiante Blockchain Starter Program promet de fournir à l'apprenant toutes les compétences dont il aura besoin pour développer sa carrière dans le domaine de la blockchain.

Le participant fera le tour des concepts incontournables de la blockchain et approfondira ses connaissances en explorant les cas d'utilisation de cette dernière, notamment dans un contexte d'évolution technologique grimpante afin d'en tirer le meilleur parti pour son évolution professionnelle.

L'École Polytechnique Executive Education s'inscrit ici en tant que pionnier de la formation blockchain dans l'Hexagone et assure d'offrir, comme en témoigne sa renommée, une formation professionnelle de grande qualité.

L'École Polytechnique Executive Education organise un webinaire de présentation de la formation le vendredi 1er juillet 2022 à 13h en accès libre. N'hésitez pas à vous y inscrire pour obtenir plus d'informations ; les responsables de la formation seront présents pour répondre à toutes vos questions.

👉 Vous souhaitez en savoir plus ? Vous pouvez également contacter l'École Polytechnique Executive Education

