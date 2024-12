Aujourd'hui, Bitstack, une solution innovante pour épargner et investir dans le Bitcoin, a annoncé avoir levé 5 millions d'euros.

Cette levée de fonds a été menée par Stillmark avec la participation de Serena, Plug and Play, Y Combinator, Founders Future et STATION F.

Un apport de capital qui survient 1 an et demi après la dernière levée de fonds de Bitstack, qui avait eu lieu en avril 2023. À l'époque, l'entreprise française avait levé 2 millions d'euros grâce à la participation de différents fonds d'investissement.

Bien que Bitstack soit d'ores et déjà l'application mobile d'épargne en Bitcoin la plus populaire en France, ses ambitions vont bien au-delà du marché français. En effet, cette importante levée de fonds illustre la volonté de Bitstack de réinventer la banque de demain.

Les fonds levés serviront à recruter de nouveaux talents pour accompagner le forte croissance de la société, tout en intensifiant les efforts d'acquisition pour élargir sa base d'utilisateurs et consolider sa position sur le marché.

L'application Bitstack, créée en avril 2021, n'est pas devenue populaire par hasard.

En effet, les fondateurs de la société française, Alexandre Roubaud et Kabir Sethi, ont eu l'idée d'intégrer à leur application une fonctionnalité particulièrement innovante et appréciée des utilisateurs de Bitstack : la mécanique de l'arrondi à l'euro.

Par exemple, lorsqu'un utilisateur de Bitstack active cette fonctionnalité et qu'il achète un café à 2,6 euros, les 40 centimes de différence avec les 3 euros sont automatiquement investis en Bitcoin.

Une méthode particulièrement pertinente pour s'exposer au Bitcoin de manière indolore, et qui semble avoir trouvé son public.

En seulement 2 ans [...] nous avons intégré le top des 10 apps Finance les plus téléchargées, et notre chiffre d'affaires a plus que triplé.