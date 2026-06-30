Bitcoin sous les 60 000 $ : les erreurs à éviter quand on est en perte

Le Bitcoin a perdu plus de la moitié de sa valeur, et la plupart des gens cherchent la cause au mauvais endroit. Non, ce n'est pas le Moyen-Orient. Trois facteurs bien plus déterminants pèsent sur le marché. Décryptage clair de ce qui se passe vraiment, et des erreurs à éviter quand on est en perte.

Une chute de 54 % en l'espace de 9 mois

Depuis son sommet à plus de 126 000 dollars en octobre 2025, le Bitcoin a perdu plus de la moitié de sa valeur. Cette semaine, il est repassé sous les 60 000 dollars, un seuil qui tenait jusque-là comme un point d'appui.

Graphique représentant le cours du Bitcoin en donnée hebdomadaires

Si vous lisez ces lignes, vous êtes sans doute dans l'une de ces 2 situations. Soit vous avez vu votre portefeuille s'envoler il y a quelques mois, sans rien sécuriser, et vous l'avez regardé fondre depuis.

Soit vous êtes entré près du plus haut, et vous fixez aujourd'hui un écran rouge en vous répétant que « ça va bien finir par remonter ». Dans les 2 cas, c'est éprouvant. Et c'est dans ces moments-là que se prennent les pires décisions.

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Avant d'en arriver là, prenons quelques minutes pour comprendre ce qui se passe vraiment. Parce que la plupart des investisseurs se trompent de coupable.

L'erreur n°1 : chercher la cause au mauvais endroit

Quand on ouvre l'actualité en ce moment, un sujet occupe tous les écrans : le Moyen-Orient. Après un week-end de fortes tensions, Washington et Téhéran auraient accepté une trêve et une reprise des discussions. Le réflexe est alors naturel : « si la situation se calme là-bas, le danger pour mes cryptos est derrière moi ».

En temps normal, on présente le Bitcoin comme un « or numérique », une protection en cas de crise. Mais ce rôle, il ne le joue pas en permanence, et surtout pas en ce moment.

Aujourd'hui, le Bitcoin se comporte comme ce qu'on appelle un actif risqué. Cela veut dire une chose simple : quand les investisseurs prennent peur, ils vendent d'abord ce qu'ils jugent le plus risqué, et le Bitcoin est en première ligne.

Sa direction ne dépend donc pas vraiment de l'Iran. Elle dépend de 3 choses : le dollar, les taux d'intérêt américains et les mouvements d'argent des plus gros investisseurs. Et sur ces 3 fronts, le décor est lourd.

Ce qui pèse vraiment sur le marché

Aux États-Unis, l'indicateur d'inflation que la banque centrale (la Fed) surveille en priorité, le PCE, vient de repasser au-dessus de 4 % sur un an, du jamais-vu depuis 2023. Pourquoi est-ce un vrai problème pour vos cryptos ?

Parce que tant que l'inflation reste élevée, la Fed ne peut pas se permettre de baisser ses taux d'intérêt : ce serait comme jeter de l'essence sur le feu. Pire, le marché envisage de nouveau des hausses de taux en 2026, un scénario que tout le monde jugeait écarté il y a encore quelques semaines. Kevin Warsh, le nouveau président de la Fed, tient d'ailleurs un discours très ferme sur le sujet.

La 2e pièce du puzzle : le dollar. Il campe aujourd'hui sur un plus de 13 mois. Or dollar et Bitcoin jouent souvent au bras de fer : quand l'un monte, l'autre a tendance à reculer. Et c'est en partie mécanique. Le Bitcoin se mesure en dollars : quand la monnaie de référence se renforce, le prix du Bitcoin exprimé dans cette monnaie a logiquement tendant à baisser.

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Ajoutez des taux élevés, qui rendent les placements sûrs en dollars plus rémunérateurs que les paris sur la crypto, et chaque tentative de rebond échoue l'une après l'autre.

Reste le signal que la majorité néglige, et c'est sans doute le plus important. Depuis 2024, une partie des achats de Bitcoin passe par des fonds cotés en Bourse, les fameux ETF. Pendant la hausse, c'est flux étaient le moteur du marché : ils tiraient le prix vers le haut.

Aujourd'hui, c'est l'inverse. Depuis 7 semaines, l'argent en ressort : 7,73 milliards de dollars de sorties nettes au total. Le marché est passé de l'accélérateur au frein. Ce n'est pas un trou d'air passager, c'est un désengagement qui s'installe, qui pèse mécaniquement sur le prix et qui retire toute crédibilité aux rebonds de court terme.

Graphique représentant les entrées/sorties sur les ETF Bitcoin, en données hebdomadaires

Mettez ces 3 forces bout à bout, inflation collante, dollar fort, et capitaux qui quittent le marché, et vous comprenez pourquoi chaque rebond échoue depuis des semaines. Tant que ce décor ne change pas, les rebonds manquent de carburant.

Attention : ce n'est pas une fatalité, et personne n'est capable de prédire le point bas exact d'un cycle. Mais cela explique pourquoi la patience des investisseurs est aussi durement mise à l'épreuve en ce moment.

L'erreur n°2 : croire que le problème, c'est d'acheter

Une fois ce décor posé, vient la seul question qui compte vraiment pour vous : qu'est-ce que vous faites de vos positions ?

Acheter, vous savez le faire. Comme tout le monde. Le vrai problème, ça n'a jamais été d'entrer sur le marché. Le vrai problème, c'est d'en sortir au bon moment : savoir quand sécuriser ses gains, quand couper ses pertes, et quand revenir.

Pourquoi est-ce si difficile ? Ce n'est pas une question d'intelligence, ni même d'informations, vous en avez probablement déjà trop. Le vrai coupable, ce sont vos émotions.

Quand ça monte, l'euphorie vous souffle d'attendre encore : vous gardez. Quand ça chute, la peur vous dit de ne surtout pas vendre : vous gardez encore. Et quand vous êtes dans le rouge, la panique vous pousse à faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait.

C'est ça le vrai piège. Vous pouvez être patient pendant des mois, faire les bons choix, et il suffit d'une seule décision prise sous le coup de la peur ou de l'euphorie, au mauvais moment, pour tout effacer. Une seule sortie ratée, et vous repartez de zéro.

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Le plus dur, dans ce marché, ce n'est pas la volatilité. C'est de garder son sang-froid au moment où votre argent est en jeu, seul face à un écran, sans personne pour vous dire si vous protégez votre capital ou si vous commettez l'erreur que vous regretterez dans 3 semaines.

La bonne nouvelle, c'est que cette décision n'a pas à reposer sur vos seules épaules. Avec une méthode claire, des règles décidées à froid plutôt que dans la panique, et des gens dont c'est le métier d'avoir déjà traversé ces phases, ce moment cesse d'être un saut dans le vide. I redevient une étape que l'on sait gérer.

Une méthode éprouvée, pas des paris

Crypto Stratège, c'est l'accompagnement crypto signé Cryptoast. Vous accédez à des portefeuilles construits et suivis par notre équipe, à une stratégie pensée pour traverser les cycles entiers, y compris les phases de baisse comme celle-ci, à un suivi qui vous évite de subir le marché en simple spectateur.

Vous profitez aussi d'analyses exclusives : au lieu de rester seul avec vos questions, vous gagnez une lecteur claire de ce qui se passe sur le marché et de la façon dont notre méthode y répond, appuyée sur l'expérience de notre équipe.

Les fondamentaux du Bitcoin n'ont pas disparu. Dans un marché comme celui-ci, ce qui sépare ceux qui en sortiront gagnant des autres, ce n'est pas la chance : c'est la méthode et la discipline.

Si vous en avez assez de subir, la 1re étape est simple gratuite et sans engagement. Répondez à quelques questions sur votre situation et vos objectifs, et recevez une analyse personnalisée : un éclairage clair sur le marché actuel, sur le fonctionnement de notre méthode, et sur ce que notre accompagnement pourrait vous apporter.

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Sources : SoSoValue, Trading View

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