Bitcoin, retour en tendance haussière ? Analyse du BTC du 23 septembre 2024

Il y a des périodes où tout semble s'éclaircir sur les marchés, les planètes s'alignent avec une saisonnalité favorable. Nombreux sont ceux, en ce début de semaine, qui s'attendent à voir se confirmer les signaux envoyés après la réunion de la FED du 18 septembre. Pourtant, tout n'est pas encore en place pour envisager une grande bouffée d'air frais sur le cours du Bitcoin et du marché crypto !

Nous sommes le lundi 23 septembre 2024 et le cours du Bitcoin évolue autour des 63 500 dollars.

Le pivot de la FED est désormais engagé ! Cela ne vous aura sans doute pas échappé puisque cet événement était attendu depuis de nombreux mois. Cette baisse de taux, qui vise à revitaliser l'économie, est un bon signal pour les actifs risqués. C'est particulièrement le cas dans un contexte économique qui, pour le moment, semble résilient, bien que les risques concernant l'emploi et l'inflation restent dans la balance.

Par conséquent, le marché est satisfait des derniers événements. Il s'exprime positivement depuis mercredi dernier. Ce lundi matin, à l'ouverture des marchés professionnels, les réactions semblaient continuer dans le sens de l'optimisme. Le BTC s'approchait même des 65 000 dollars dans la nuit. Depuis, il consolide, dans l'attente sans doute de l'ouverture des instances new-yorkaises pour une séance qui devrait nous dévoiler la tendance à venir.

L'événement macroéconomique de la semaine est à mettre au compte de l'inflation, puisque vendredi à 14h30 seront publiés les chiffres PCE pour le mois d'août. Ceux-ci sont attendus en légère baisse pour la version brute et en stagnation pour la valeur dénuée des éléments les plus volatils (énergie et nourriture).

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +1,20 % +7,80 % -1,00 % ETH / Bitcoin +1,50 % +6,20 % -3,20 %

📈 Surfez sur le bull run en vous entourant d'experts ! Rejoignez-nous maintenant sur Cryptoast Research

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Retour des institutionnels ?

Les 2 dernières semaines ont été marquantes par le retour des flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Les données montrent un mouvement positif net de 545 millions de dollars. Ces entrées ne compensent toutefois pas les flux sortants que les produits ETF spot ont connus lors de la première semaine du mois (environ 700 millions de dollars).

Tout comme lors de notre analyse datant d'il y a 2 semaines, nous remarquons que l'ETF de Blackrock reste neutre ; le vaisseau amiral campe sur ses positions. Cela confirme l'importance d'observer les flux de ce produit en particulier. Le prochain signal d'achat ou de vente long terme pourrait provenir de l'IBIT s'il venait à enchaîner plusieurs jours consécutifs de flux similaire.

Dernières données des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Bitcoin, franchir les 65 000 dollars avant de consolider ?

Le BTC reste dans une tendance baissière tant qu'il ne parvient pas à franchir les 65 105 dollars. Ce niveau lui permettrait de réaliser un nouveau plus haut plus important que le précédent, et réalignerait la tendance hebdomadaire à la hausse suivant la loi de Dow.

Le bitcoin ne s'installera probablement pas directement au-dessus de ce niveau, bien que ce scénario reste plausible, en particulier dans un contexte où l'optimisme serait la ligne de conduite affichée par le marché.

Au stade où nous en sommes, le scénario le plus probable consisterait à franchir les 65 100 dollars avant de retracer pour consolider et regagner de la force en marquant un nouveau creux plus haut que le point bas du 6 septembre.

C'est dans cette structure des prix que le BTC pourrait se préparer dans de bonnes conditions à une hausse qui viserait à franchir durablement les 65 000 dollars en quête d'une nouvelle phase de découverte de prix.

👉 Comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2024 ?

L'invalidation à court terme est à mettre au compte d'une réintégration sous la zone dessinée en bleu. Cette zone, située entre 61 000 et 62 000 dollars, marquerait un changement de polarité qui pourrait conduire à un retest des 58 000 dollars avant de décider du prochain mouvement.

En effet, si les 58 000 dollars parviennent à soutenir les prix, nous pourrions une nouvelle fois y observer une réaction positive avec la construction d'un range entre ce niveau et les 65 000 dollars. La zone des 61 000 à 62 000 dollars pouvant officier en tant qu'equilibrium.

Toutefois, cela démontrerait à nouveau une faiblesse en échouant dans la quête d'un nouveau plus haut. Ce ne serait pas un très bon signe technique à moyen terme, la conséquence étant une augmentation des probabilités en faveur d'une continuation baissière.

Les objectifs en cas de reprise en direction du sud sont situés près des 50 000 dollars, avec, en cas de franchissement, une zone d'intérêt entre 42 000 et 44 000 dollars.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

👉 Vous souhaitez découvrir plus d'analyses techniques sur Bitcoin ou sur les altcoins ? Rejoignez notre groupe premium Cryptoast Research dans lequel nous partageons des graphiques d'analyse d'altcoins chaque semaine !

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

En résumé, Bitcoin reste en tendance baissière hebdomadaire tant qu'il ne parvient pas à s'extirper à la hausse des 65 000 dollars. Au sud, les 58 000 dollars sont à sauvegarder en clôture pour conserver l'idée d'une relance haussière. À court terme, la zone des 61 000 à 62 000 dollars indique la polarité du prix du BTC, ce niveau est à préserver afin de préparer le franchissement des 65 000 dollars.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse retrouver une tendance haussière ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.