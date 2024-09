Bitcoin n'est pas un « actif risqué », selon le directeur des actifs numériques de BlackRock

Robbie Mitchnick, directeur des actifs numériques chez BlackRock, affirme que Bitcoin n'est pas un actif risqué. Il explique que ses caractéristiques fondamentales, semblables à celles de l'or, en font un refuge financier, appuyant l’adoption croissante par de grands acteurs institutionnels.

Les fondamentaux de Bitcoin sont différents de ceux des actions, selon Robbie Mitchnick

Depuis le début de l'année 2024, de nombreuses personnalités et institutions financières ont adopté Bitcoin, malgré leurs positions historiquement critiques à son égard.

Cette adoption s'est manifestée tant par l'approbation des ETF Bitcoin spot que par le développement du minage de Bitcoin à travers le monde, que ce soit dans les grandes puissances comme les États-Unis ou la Russie, ou dans des pays plus modestes comme le Bhoutan.

Plus tôt cette semaine, Robbie Mitchnick, directeur des actifs numériques chez un géant de la gestion d'actifs, a partagé sa vision des caractéristiques du réseau Bitcoin et de sa monnaie, BTC, en la décrivant comme un actif « risk-off », c’est-à-dire une protection contre les paniques de marché ou les failles du système financier traditionnel.

Il explique que, malgré les corrélations ponctuelles entre le cours du BTC et celui des actions, Bitcoin se rapproche en réalité de l'or :

« L'or montre beaucoup de schémas similaires. Vous avez ces périodes temporaires où cela [la corrélation] augmenta, mais à long terme c'est proche de 0. [...] Quand on regarde ses caractéristiques fondamentales, les moteurs de Bitcoin sur le long terme sont très différents des moteurs des actions et les autres actifs risqués, et dans certains cas ils peuvent même être inversés. »

Actuellement, on constate effectivement que la corrélation entre le cours des cryptomonnaies et celui des actions étatsuniennes est proche de ses records historiques.

Corrélation entre le marché des cryptomonnaies et celui des actions depuis 2015

De plus, on observe régulièrement que cette corrélation descend sous 0, atteignant parfois 0,20, ce qui démontre que ces 2 classes d'actifs ne sont pas strictement corrélées et peuvent même évoluer de manière opposée. Cela vient appuyer les propos de Robbie Mitchnick.

Bitcoin est « une alternative monétaire mondiale émergente »

Un autre point important que Robbie Mitchnick a souligné sur le plateau de Bloomberg concerne les caractéristiques de décentralisation de Bitcoin. En plus de sa rareté, le BTC n'est lié ni contrôlé par aucun pays ou gouvernement.

« Quand nous pensons à Bitcoin, nous le considérons principalement comme une alternative monétaire mondiale émergente. [...] Il y a des propriétés intéressantes lorsqu'on y pense d'un point de vue d'un investissement, en particulier dans un monde où les préoccupations grandissent concernant l'impression monétaire, les risques de dévaluation des devises, ainsi que les défis liés à la durabilité politique et budgétaire aux États-Unis ou ailleurs. »

Mitchnick a conclu en insistant sur le fait que, malgré sa volatilité qui lui confère l'image d'un actif risqué, ses caractéristiques fondamentales lui permettent également de jouer un rôle de valeur refuge contre les failles du système monétaire.

Source : Bloomberg

